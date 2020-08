​El entrenador Arturo Martín analiza las plantillas de Salamanca CF UDS, Unionistas y Guijuelo

El ex técnico de la UD Santa Marta considera que los tres equipos han firmado buenos entrenadores para sus banquillos

Arturo Martín ha estado las últimas temporadas al frente del primer equipo de la Unión Deportiva Santa Marta. Esta campaña, de momento, se encuentra sin banquillo pero eso no le hace perder de vista el fútbol charro y se muestra al día con la situación de Unionistas, Guijuelo y Salamanca CF UDS. El propio Arturo Martín explica en SALAMANCA24HORAS cómo ve a cada conjunto, la elección de los banquillos y qué le falta a cada plantel.

Elección de entrenadores. “Mi opinión respecto a los tres equipos es que han hecho tres buenos movimientos en los banquillos. Cada uno un poco lo adecúa más a sus pretensiones en su temporada. El Salamanca fichando a un entrenador contrastado y con experiencia en la categoría. Demuestra que quiere hacer un proyecto puntero. El Guijuelo elige un técnico donde prima el buen rendimiento y su seguimiento del día a día. Unionistas decide incorporar a un entrenador muy del perfil al equipo que pueden formar y lo han adecuado a la plantilla que van a hacer”.

Salamanca CF UDS. “El Salamanca está claro que ha querido dar un paso adelante para estar cerca de los equipos más potentes de Segunda B. A mí me falta un portero suplente, que probablemente sea sub23, que le meta competencia al portero. Creo que han perdido un poco de nivel en portería respecto al año pasado. En defensa son más desconocidos hasta ver el rendimiento que dan pero sí parecen jugadores de un perfil defensivo muy marcado. Quizás todavía tengan que incorporar una pieza polivalente en la defensa. El medio del campo, a mi parecer, es una de las cosas más potentes que tiene. Creo que tienen mucho nivel. Los extremos creo que son apuestas sub23 menos Ernest, que es un jugador de otro nivel para la categoría. Hay buenas apuestas por fuera pero creo que les falta una ficha más por incorporar por fuera. Y van a utilizar delanteros de área, rematadores, potentes, de fijar a los centrales. Todo hace indicar que van a jugar con dos delanteros. Quizá les falte un tercer delantero que vaya al espacio, un poco más rápido, o que se deje descolgar de la pareja de puntas”.

Unionistas. “Es una plantilla que todavía está bastante por definir. Creo que les falta el portero titular, a pesar de que consigan la cesión de Maxi. Es un portero que a mí me encanta. Es un portero con mucha proyección, con mucha más que Javi Hernández cuando vino en su momento. Pero es verdad que les falta el senior por incorporar, que será el titular. La pareja de centrales creo que es un acierto total. Tienen bastante nivel para la categoría. En los laterales intentará darle continuidad a Piojo y demás pero necesitan piezas. Entiendo que las intentarán completar con cesiones y sub23 porque creo que los titulares ya los tienen completos. En el medio del campo es donde está más verde para saber el tipo de fútbol que quieren hacer. Es cierto que el año pasado, con la propuesta de jugadores que incorporaron, quedaba claro que querían un equipo de ir a la batalla y al juego directo. Este año me queda la duda. Viendo su pareja de centrales, creo que tendrán que firmar dos mediocentros: uno con un perfil más defensivo y que de buena salida de balón y otro que maneje el ritmo del juego. En los extremos le falta cosas. Sobre todo por la parte izquierda tendrá que incorporar jugadores de desequilibrio. Y arriba les falta, aunque ya tenga a Aythami, les tiene que faltar la posibilidad de un ‘9’ versátil que combine y también sepa ir al espacio. Aythami será referencia. Es una plantilla que está bastante en proceso pero con cosas de bastante nivel como la pareja de centrales. Todavía no podría atisbar el perfil del equipo que va a ser debido a las piezas que le faltan al equipo”.

Guijuelo. “Para mí es un equipo que está construido desde el día a día. Es una plantilla que se está haciendo desde el conocimiento de los futbolistas que hay en el mercado actual. Me refiero a que han dado un rendimiento bueno durante la temporada. Son apuestas por jugadores que han hecho buenos partidos. Un poco a la línea a seguir del Guijuelo de las últimas temporadas. Los pilares sobre los que se construye la plantilla son los primeros que han hecho: Jonathan, Cristóbal, Carlos Rubén… a partir de ahí construirán. Tienen apuestas como Spahiu, que son futbolistas de muy poquito nombre a día de hoy pero que pueden dar un rendimiento brutal. Creo que a Guijuelo le falta un mediocentro ofensivo, más allá de lo que pase con Ayub, como el año pasado tenían con Andi. Necesitan que el ‘8’ sea un futbolista de nivel para poder acompañar a Kamal, que me parece un acierto total. Es el perfil de jugador que decía de alto rendimiento en fichaje. También creo que les falta un extremo del perfil del ‘8’. Creo que tienen extremos como Pozo pero les falta un extremo que les de un salto de calidad. Tienen las bases construidas y los cimientos del equipo con jugadores de otras temporadas, además de los Pozo, Kamal y compañía. Les falta un par de piezas de calidad. Para mí el Guijuelo, lo catalogo en el grupo de dar la sorpresa el año que viene por la planificación que está teniendo”.