Prohibido fumar (o casi) en Salamanca: “Tiene más peligro una persona corriendo que un fumador”

La norma determinada por el Ministerio de Sanidad que prohíbe fumar en la calle entró en vigor en Castilla y León a las 00:00 horas de este lunes. A partir de ese momento, los fumadores no pueden consumir tabaco ni utilizar ningún dispositivo que sirva para ello, como los cigarrillos electrónicos, las pipas o las cachimbas, si no existe una distancia de dos metros entre ellos y la persona más próxima. Esta medida, acordada entre el Gobierno y las comunidades autónomas por unanimidad, pretende frenar el avance del coronavirus atajando su propagación por el aire con el humo del tabaco y ha tenido una acogida dispar entre los ciudadanos.

El presidente de la Asociación Provincial de Expendedores de Tabaco de Salamanca, Generoso Rodríguez, ha expresado su “incredulidad” por el método que se va a seguir para hacer cumplir la norma. “Respeto total hacia la medida, como hacia todas las que se toman en cualquier sector. En el nuestro ya estamos acostumbrados”, ha declarado a SALAMANCA24HORAS. Sin embargo, Generoso mantiene sus dudas sobre la forma en la que se va a asegurar que esta prohibición se respete en las calles y en las terrazas de los establecimientos de hostelería. “Se supone que las terrazas ya cumplen con la distancia de seguridad, por lo que cumplirían el requisito”, ha indicado.





Un “carril para fumadores”

Generoso Rodríguez ha apuntado a la circulación de los peatones por las calles como el principal escollo con el que se encuentra esta prohibición, cuyo cumplimiento podría garantizarse con “un carril para fumadores y para no fumadores porque, si no, que me expliquen cómo lo van a hacer. ¿Quién tiene que escapar, el que está fumando o el que no?”.

“Están tomando medidas para salvar su culo si pasa algo”, ha declarado el presidente de los Expendedores en Salamanca, en una clara crítica a las decisiones tomadas por el Gobierno durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. “Que digan que no se puede fumar y punto, que sea lo que Dios quiera. Es muy cómodo seguir vendiendo tabaco porque te reporta 1.000 millones de euros al mes”, ha explicado, molesto.





“Tiene más peligro una persona corriendo que un fumador”

Rodríguez también ha comparado a los fumadores con los deportistas y el riesgo que tiene cada uno a la hora de propagar el virus. Ha explicado que él mismo practica deporte habitualmente, pero que “tiene más peligro una persona corriendo que un fumador. Imagínate el reguero que puede dejar, de dos metros no, de siete”, ha indicado.

Para finalizar, el presidente de la Asocicación de Expendedores ha reiterado su respeto hacia la norma, aunque se ha quejado de la ambigüedad que conlleva su aplicación efectiva. “Es una medida que queda muy bonita para cierta parte de la sociedad”.

“Es un buen momento para tomar una decisión tan importante como es dejar de fumar”

Pilar Carreto es psicooncóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Salamanca. Junto con varios compañeros y a través de la terapia “Deshabituación tabáquica” ayudan a los salmantinos que lo deseen a abandonar el hábito de fumar. Pilar considera que el inicio de la aplicación de la nueva medida que prohíbe fumar en la calle “es un buen momento para tomar una decisión tan importante como es dejar de fumar”, ha explicado a SALAMANCA24HORAS.

“Entiendo que a los fumadores les parezca mal la medida, pero pasó lo mismo con la ley que prohibio fumar dentro de los bares”, ha indicado Pilar Carreto. La psicooncóloga de la AECC ha detallado que, si bien “costó mucho al principio”, con el paso del tiempo “los fumadores la han considerado como favorable”. Según Pilar Carreto, tuvo un efecto positivo en las personas que fumaban habitualmente porque disminuyeron el número de cigarrillos consumidos al día. “Ahora me imagino que también costará, pero todo lo que vaya destinado a disminuir el consumo de tabaco es positivo”.





Convertir el “yo tengo” que dejar de fumar en “yo quiero” dejar de fumar

La psicooncóloga de la AECC en Salamanca ha detallado que la labor que realizan en el programa de terapia consiste en que los fumadores que ven en normas como esta una obligación sean capaces de convertirla en una voluntad propia para dejar de fumar. Convertir el “yo tengo” en un “yo quiero”, según ha explicado Pilar Carreto.

Las personas interesadas en participar en esta terapia, que actualmente cuenta con atención personal y telemática y que, posteriormente y en la medida que sea posible, retomará las sesiones en grupo, pueden contactar con la AECC de Salamanca a través del teléfono 923 211 536 o en el correo electrónico salamanca@aecc.es. También pueden ponerse en contacto con la Asociación en el teléfono gratuito “infocáncer”: 900 100 036.