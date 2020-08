​Damián Zamorano y la petición de Jacobo Montes: “Creo que le puedo dar verticalidad, asociarme por dentro y llegada”

La última incorporación del Club Deportivo Guijuelo, Damián Zamorano, muestra su ilusión por incorporarse al club chacinero. El futbolista argentino, de 27 años, atiende a SALAMANCA24HORAS para contar cómo sucedió su fichaje y sus objetivos para la próxima temporada.

Fichaje por el Guijuelo. “Estoy muy contento. En seguida, cuando me llamó el representante el interés, me llamó la atención. Siempre oí muy buenas palabras del club. Recopilé información y me han hablado maravillas. Cristóbal jugó conmigo en el Arenas medio año y también algunos compañeros de otros años. Me voy a encontrar con un club serio y familiar. Siempre escucho que está peleando”.

Insistencia de Astu y Jacobo Montes. “Desde primera hora sentí mucho interés en mí y eso es muy importante. Tanto él como el técnico fueron muy importantes. Eso suma mucho. Ayuda mucho para tomar la decisión”.

Petición del entrenador. “Estuvimos hablando y conociéndonos. Me comentó la idea que él tiene. No me va a pedir algo que no le pueda dar. Creo que le puedo dar verticalidad, asociarme por dentro y llegada. Espero que sea un lindo año. Tengo muchas ganas de que empiece esto y se termine la película de nunca acabar. Quiero que ruede el balón ya”.

Portería rival. “Lo de los goles siempre va a rachas. Hay años que están cerrados y no la puedes embocar. En Talavera fue un año difícil y pude hacer más goles. Fueron dos. Como extremo está obligado a estar cerca del área”.

Objetivo para la próxima temporada. “A nivel colectivo siempre es terminar lo más alto posible. Aunque todavía no hemos hablado a nivel colectivo. A nivel individual, quiero hacer un buen año, jugar y tener continuidad. Ojalá pueda estar a gran nivel y hacer goles para ayudar a ganar los partidos al Guijuelo”.