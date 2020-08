​Ángel Sánchez valora el mercado de fichajes de Salamanca CF UDS, Unionistas y Guijuelo

El ex técnico del conjunto chacinero reconoció que hubiese renovado a algún futbolista más para el Guijuelo pero que le gustan los fichajes realizados

Ángel Sánchez cuajó dos buenas temporadas en el banquillo del Guijuelo. El ya ex técnico del equipo chacinero también tuvo la llamada de Unionistas a inicio de verano y no se esconde en SALAMANCA24HORAS para hablar de las tres elecciones de los equipos con sus entrenadores ni para hablar de la plantilla que está formado su ex equipo.

Elección de los banquillos. “La del Salamanca creo que era muy necesaria. Lo que necesitan es estabilidad y ojalá la encuentren con Sergio. La de Unionistas me pareció más controvertida porque Luaces hizo un gran trabajo. Pero Hernán ha demostrado sacar provecho de las plantillas que ha tenido. Y en el Guijuelo, en este caso, prefiero mantenerme al margen. Pero sí quiero puntualizar que me gusta la idea de Jacobo Montes y me pareció una persona muy sencilla, sensata y trabajadora cuando coincidimos durante algunos minutos en el partido ante el Coruxo”.

Salamanca CF UDS. “Es la que menos información tengo porque muchos jugadores son de mercado internacional y lo desconozco. Evidentemente, todos parecen buenos jugadores. Pero lo importante es hacer un grupo en mayúsculas y no nombres. Se ha visto en las últimas temporadas”.

Unionistas. “Por la plantilla, me parece que, con los recursos que tiene, es estrujarse la cabeza. Creo que están moviéndose bien. Hay fichajes que me parecen muy acertados si responden de las lesiones pero son de la confianza del entrenador. Hasta el momento, creo que ha fichado muy acorde a lo que se puede permitir”.

Guijuelo. “Lo que ha renovado y firmado, me gusta. En las renovaciones yo hubiese hecho alguna más. Las incorporaciones son de gente muy interesante”.