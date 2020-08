​Dani Romo ‘mete el bisturí’ en las plantillas de Unionistas, Guijuelo y Salamanca CF UDS

Dani Romo es uno de los técnicos ‘estudiosos’ del fútbol salmantino. La ‘mano derecha’ de Ángel Sánchez en los últimos años en el Guijuelo habla de la llegada de los tres nuevos inquilinos a los banquillos charros de Segunda B y también destaca los fichajes de Ernest (Salamanca CF UDS), Ramiro Mayor (Unionistas), Kamal (Guijuelo) y Pozo (Guijuelo).

Elección de los banquillos. “El Barakaldo de Hernán me causó buena impresión aunque a nivel de resultado sí sufrieron. Pero, como forma de entender el fútbol en cuanto a comportamiento y la manera de hacer metamorfosis de tener pelota y ser equilibrado sin ella, me gusta Hernán. A Sergio Egea no lo conozco y no puedo opinar mucho. No sé el tipo de entrenador qué es ni el tipo de fútbol que le gusta. De Jacobo recuerdo habernos enfrentado en el Coruxo y recuerdo haber hablado antes del partido y tener ideas similares de posicionamiento y salida de balón. Me gustó mucho el Coruxo de ese año. Era protagonista con la pelota”.

Salamanca CF UDS. “El Salamanca, ya desde el primer año que llega a Segunda B, está intentando meterse con los clubes más poderosos. Este año, como los anteriores, los fichajes de México tendrán que demostrar su rendimiento. Pero los que han firmado de España, Ernest debería ser diferencial; sus medios me gustan mucho… les falta el tema de portería. Quizá sin Sotres pierdan un poco pero luego nunca se sabe. A lo mejor crees que un fichaje te va a dar mucho y luego no te da y otro que viene a pelear el puesto se come al titular… el tema de los fichajes depende de muchas variables futbolísticas y extra futbolísticas”.

Unionistas. “Con Hernán harán más cosas y serán más camaleónicos. A veces tendrán la pelota y otras no. Con Ramiro coincidí en Guijuelo y es un excelente central y una excelente persona. Nespral es del gusto de Hernán. Van a cambiar la cara en cuanto a juego y ser protagonista con el balón”.

Guijuelo. “Kamal y Pozo nos gustaban mucho cuando estábamos nosotros allí. También está Spahiu, que es una apuesta que puede salir bien o mal. Lo veo perfectamente bien porque si sale de forma positiva es la leche y si sale mal, se rompe el acuerdo. Creo que ha renovado a jugadores importantes pero yo hubiese renovado a alguno más. La base y las buenas personas van a continuar y así es más fácil. Los fichajes son todos buenos y van a hacer un rendimiento para estar cerca de los puestos de arriba. Pero esto es subjetivo. El año pasado también habíamos firmado jugadores con buenos números y que venían de clubes importantes y al final el rendimiento fue el que se vio a principio de temporada. Depende mucho del entorno, del contexto, de la situación personal… a partir de ahí, cuando se vayan integrando las piezas, veremos si son buenos fichajes o no”.