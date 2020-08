​Álvaro Montejo, un ‘islandés’ pendiente del fútbol charro: “Unionistas me llama la atención por el tema de la afición y el Helmántico es un campazo”

Álvaro Montejo es un delantero español que lleva varias temporadas en Islandia. El jugador madrileño explica en SALAMANCA24HORAS cómo se juega al fútbol en plena época de COVID-19 y algunas restricciones para evitar el contagio. Además, desvela que sigue el día a día de los dos equipos charros de la capital en Segunda B.

Características como jugador. “Siempre me he considerado un delantero peleón, no de los grandes de área. Soy un jugador muy luchador y destaco por la velocidad y el desmarque. Me gusta mucho tirar el desmarque de ruptura a la espalda de la defensa”.

Última campaña. “Estamos ahora mismo en mitad de la Liga. Nos queda una jornada para llegar a la mitad. Estamos ahora mismo a seis puntos del ascenso y seguimos en la lucha, que es el objetivo. Al final nos han puesto bastantes restricciones. No podemos celebrar los goles ni saludar a rivales ni árbitros. Tenemos que tener el menor contacto posible de nuestro equipo y con otros equipos. Incluso en nuestro equipo estamos divididos en dos vestuarios”.

Fútbol islandés. “Es un fútbol más directo que el español. La diferencia que yo noto es que un poco más correcalles. En España saben manejar más el tiempo del partido. Por eso hay más goles aquí”.

Futuro. “Llevo ya siete años en Islandia y me gustaría volver a España próximamente. Me gustaría jugar Segunda B y demostrar que también puedo jugar allí”.

Equipos charros. “Me encanta la Segunda B y sigo a los equipos charros. Unionistas me llama más la atención por el tema de la afición y cómo han ido llevando todo desde abajo. En Salamanca estuvo jugando Héctor Gómez, que es amigo mío. Obviamente lo seguía y el Helmántico es un campazo. Del Guijuelo tengo menos información”.