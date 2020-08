​Barri: “He salido de Albacete en busca de más protagonismo”

Diego Barriuso ‘Barri’ está buscando nuevos retos. El centrocampista charro ha jugado las últimas temporadas en el Albacete y ahora quiere más minutos en Segunda División en otro nuevo emplazamiento.

Temporada en el Albacete. “Ha sido una temporada difícil. Sí que empezamos muy bien y yo era importante en el equipo. Jugué casi los diez primeros partidos. Llegó después una lesión en Fuenlabrada y me paró el ritmo. Estuve casi dos meses parado. A partir de ahí me costó un poco más pero he acabado a buen nivel”.

En busca de nuevos retos. “Está claro que hay que esperar un poco para ver qué equipos están interesados y qué ofertas llegan. Mi intención es poder seguir en España y tratar de seguir compitiendo en Segunda División”.

Jugar más minutos. “He salido de Albacete en busca de más protagonismo. En Albacete me han ayudado mucho a crecer y a meterme en el fútbol profesional pero al final no he tenido ese protagonismo que yo espera y quería. Creo que, para mí, es necesario ir a un sitio donde me sienta importante y tenga oportunidades”.

Unionistas, Salamanca CF UDS y Guijuelo. “La Segunda B no la he seguido mucho este año pero siempre que vengo a Salamanca intento ver fútbol. Al Guijuelo no he tenido la ocasión de verlo aunque sí les vi en un Guijuelo – Adarve de hace dos años, que estaba Fuster. Me pareció un equipo con un juego bastante vistoso aunque el Municipal no tenga unas medidas muy grandes. De Unionistas vi el partido del ascenso con el Socuéllamos y valoro mucho la afición que tiene. El ambiente en Las Pistas que vi no lo recordaba nunca allí. El Salamanca tiene una buenas instalaciones y un proyecto que quiere subir”.