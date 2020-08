La ministra de Defensa visita al Mando de Ingenieros en Salamanca: "El Ejército está preparado para una nueva Operación Balmis, aunque espero que no ocurra"

La ministra ha llegado a las 11:00 horas al Cuartel General Arroquia, situado en el paseo de Torres Villarroel, y ha realizado un recorrido por las instalaciones. Posteriormente ha tenido tiempo de atender a los medios de comunicación. Robles ha afirmado que su visita ha tenido la intención, fundamentalmente, de "darles las gracias personalmente por todo el trabajo realizado" a los miembros del Mando de Ingenieros, que como todas las Fuerzas Armadas "han sido muy generosas y han estado en primera línea ayudando a la población, montando hospitales y realizando labores de desinfección". La ministra ha asegurado que España "tiene una deuda de gratitud con sus Fuerzas Armadas por todo el trabajo que han realizado en la Operación Balmis sin pedir nada a cambio y con la máxima generosidad".

¿Se plantea el Gobierno que el Ejército vuelva a intervenir? "El Ejército está siempre preparado para cualquier acontecimiento, lo mismo cuando hay incendios e inundaciones. Esperemos que todo evolucione positivamente y no sea necesario, pero de ser necesario hacer una nueva Operación Balmis, en 24 horas el Ejército estaría preparado. Ahora lo importante es que todo el mundo sea consciente de las medidas de precaución, porque el virus está ahí, sigue atacando y, por eso, todos tenemos que hacer un esfuerzo de guardar la distancia de seguridad, de ir con la mascarilla puesta y de desinfectarnos", ha afirmado Margarita Robles.

¿Un nuevo confinamiento el 18 de septiembre? Preguntada por la noticia publicada recientemente en Gran Bretaña sobre que el Gobierno de España estaría preparando un nuevo confinamiento de la población para el 18 de septiembre, Margarita Robles ha asegurado en Salamanca que es "ciencia ficción". "No sé de dónde sale, pero en este momento no está previsto un nuevo confinamiento. Lo que pueda ocurrir en el futuro nunca nadie lo sabe, tampoco ningún medio de comunicación y ni mucho menos extranjero, pero las autoridades sanitarias están tomando las medidas oportunas y, en este momento, no está previsto que haya un confinamiento. Es necesario que todos seamos responsables y tomemos las correspondientes medidas que han acordado las Comunidades Autónomas".

Sobre la ubicación del Rey Emérito en Emiratos Árabes. "Es positivo que se haya dicho dónde estaba el Rey Emérito porque la transparencia tiene que ser una señal de identidad de las instituciones y también de la Casa Real, y mucho más cuando el Rey Felipe es un monarca transparente que está haciendo mucho por este país. La decisión de ir a Emiratos Árabes es personal del Rey Juan Carlos y en ello el Gobierno no puede entrar, pero es importante que todo el mundo sepa que el Rey Emérito está a disposición de la autoridad judicial, y si fuera citado a declarar por cualquier actuación judicial, inmediatamente tendría que regresar. Las decisiones personales no nos corresponde a nosotros entrar a valorarlas, pero en todo caso quiero expresar el máximo apoyo a la Monarquía y a la actuación del Rey Felipe VI".

Presupuestos. "España necesita unos Presupuestos y este es el momento en el que todas las fuerzas políticas que tengan sentido de Estado y crean en la Democracia tienen que dejar a un lado posiciones partidistas y trabajar para que haya un acuerdo de contenido social que esté con los más vulnerables. Desde ese punto de vista, el Gobierno entiende que todas las fuerzas parlamentarias que tengan sentido de Estado deben apoyar unos presupuestos de reconstrucción, que permitan que Europa vea que España es un país sólido, serio y fiable".

Destitución de Cayetana Ávarez de Toledo. "Cada partido toma sus propias decisiones y nosotros respetamos las decisiones de cada partido. Lo que sí me parece importante es hacer una llamada al PP porque es el momento de las políticas de Estado, del diálogo y de construir por el bien de España. No vamos a entrar en la vida interna de los partidos. Es el momento de que las personas que nos dedicamos a la política, apostemos por el diálogo, la construcción y el trabajo conjunto".

Mejora del sueldo de los militares. "No hay ninguna propuesta todavía, porque eso corresponde al Ministerio de Hacienda. Se está trabajando con muchísimos borradores y las propuestas que han salido en este momento en los medios de comunicación venían del año 2015. Hasta el momento no hay absolutamente nada".

Polémica con Podemos. "El Gobierno de España es un Gobierno de coalición en el que hay dos partidos, cada uno con sus posiciones, pero que tiene muy claro que debe apostar por reconstruir su país. En este momento tenemos dos grandes crisis, la sanitaria y la económica, y el Gobierno en su conjunto está volcado en salir adelante de ambas. Los ciudadanos no nos perdonarían si estuviéramos más preocupados en cuestiones internas de partidos que en pensar en ellos".

Escraches a Irene Montero y Pablo Iglesias en sus vacaciones. "Siempre he criticado los escraches a cualquier persona. Creo que lo más importante es que todos sepamos que los escraches son malos, se hagan a quien se hagan. Lo que no es razonable es que cuando se hacen algunos se justifiquen y cuando sea a otros no se justifiquen. Para mí, lo haga quien lo haga, lo reciba quien lo reciba, es absolutamente rechazable. Yo no puedo compartir posiciones de algunos que dicen que es "jarabe democrático" cuando se hacen a unos y que, cuando se hacen a otros, no están bien. En una sociedad democrática hay que ser tolerantes, respetuosos y hay ámbitos para mostrar la crítica. Mi rechazo y condena absoluta a cualquier tipo de escrache en cualquier momento y a cualquier tipo de insulto.