​Roberto Gándara ‘Chopi’: “Ascender es muy bonito y más aún cuando lo consigues junto a alguien de tu propia sangre”

Roberto Gándara, el pequeño de los Chopi, hizo los dos goles del Portugalete en el playoff de ascenso a Segunda División B y logró subir, de nuevo, junto a su hermano Ángel. El futbolista charro confirma en SALAMANCA24HORAS que no tiene oferta de renovación del club aunque considera que se la ha ganado en el campo.

Hombre clave en el ascenso. “Una alegría enorme. Siempre proporciona una gran felicidad hacer goles pero hacerlo en un playoff es aún más especial por la importancia que tienen”.

Volver a subir con su hermano Ángel. “Ascender es muy bonito y más aún cuando lo consigues junto a alguien de tu propia sangre, ésta es la segunda vez lo logramos asique tendremos dos buenas historias para contar a nuestros nietos”.

Continuidad en el Portugalete. “De momento no hay oferta de renovación encima de la mesa. Humildemente, creo que me he ganado en el campo la oportunidad de continuar. Pero eso depende del nuevo director deportivo que acaba de entrar en el club”.

Situación del fútbol charro. “Desde la lejanía siempre me gusta seguir a los equipos de mi tierra. Creo que todos los años hacen temporadas muy buenas y estoy seguro que la próxima campaña seguirán por ese buen camino”.