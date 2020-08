Generar empleo y disponer de buenos servicios que animen a quedarse a vivir en Valdelosa son las prioridades de un Ayuntamieno que, además de la producción del corcho, tiene en el desarrollo de las energías renovables otra fuente de ingresos.





"Hay muchos proyectos, unos ya en marchas, otros pendientes de empezar", afirma el alcalde de la localidad, Manuel Prada, que reconoce que la producción del corcho sigue siendo la principal actividad y una fuente de ingresos fundamental. Finalizada esta semana la campaña, unas 16 personas procedentes de Andalucía y Extremadura se han dedicado las últimas dos semanas a la saca del corcho, que se destina a la exportación.

Como también se convertirá en un importante ingreso para las arcas municipales el parque solar, en una apuesta por la energía eólica, con 240.000 placas solares instaladas en un finca privada, en unas 200 hectáreas para genera 100 megawatios, proyecto que garantizará al Ayuntamiento unos ingresos importantes en los próximos 25 años, con unos 250.000 euros anuales en impuestos.

"Es la primera, pero no será la última que se instale", explica el regidor, que no descarta la instalación de placas en terrenos municipales si hay demanda. Con unas 1.800 hectáreas de propiedad municipal, unas 1.300 son alcornocales, pero en el resto sí se podrían instalar. "No son terrenos productivos, pero son idóneos para molinos de viento o placas y hay que aprovechar las energías renovables".









