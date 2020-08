Valdelosa apuesta por el corcho y el parque solar para crear empleo y sigue reclamando un servicio de autobús diario con Salamanca

Generar empleo y disponer de buenos servicios que animen a quedarse a vivir en Valdelosa son las prioridades de un Ayuntamiento que, además de la producción del corcho, tiene en el desarrollo de las energías renovables otra fuente importante de ingresos.

"Hay muchos proyectos, unos ya en marchas, otros pendientes de empezar", afirma el alcalde de la localidad, Manuel Prada, que reconoce que la producción del corcho sigue siendo la principal actividad y una fuente de riqueza fundamental, generando el 35%-40% de los ingresos municipales. Además de los puestos de trabajo que crea, hay que sumar las tres empresas que se mantienen en Valdelosa vinculadas al corcho, con una decena de empleos.

Finalizada esta semana la campaña, unas 16 personas procedentes de Andalucía y Extremadura se han dedicado los últimos 15 días a la saca del corcho, que se destina a la exportación. Con un buen año de producción, la demanda queda supeditada a la marcha de actividades como la producción de vino y el embotellado y, este año a consecuencia del covid-19, no vive su mejor campaña con el descenso de ventas y consumo.

Como también se convertirá en un importante ingreso para las arcas municipales el parque solar, en una apuesta por la energía solar, con 240.000 placas solares instaladas en un finca privada, en unas 200 hectáreas para generar 100 megawatios, proyecto que garantizará al Ayuntamiento unos ingresos importantes en los próximos 25 años, con unos 250.000 euros anuales en impuestos.

"Hay que aprovechar las energías renovables, no descartamos instalar placas en terrenos municipales"

"Es la primera, pero no será la última que se instale", explica el regidor, que no descarta la instalación de placas en terrenos municipales si hay demanda. Con unas 1.800 hectáreas de propiedad municipal, unas 1.300 son alcornocales, pero en el resto sí se podrían instalar. "No son terrenos productivos, pero son idóneos para molinos de viento o placas y hay que aprovechar las energías renovables".

Aunque, eso sí, deja claro que Valdelosa sigue apostando por el corcho, desde hace 28 años cuando comenzaron con las forestaciones, con más de un millón de árboles y muchos nuevos, que en unos 25 años convertirán el alcornocal de esta localidad "en uno de los más importantes de España, incluso de Europa".

Con la campaña del corcho que finaliza esta semana, Valdelosa está a punto de decir adiós también a un verano atípico, sin sus fiestas, pero libre de coronavirus. Con una población que durante el verano se multiplica por cuatro, hasta 1.400 personas, recibiendo visitantes de todas las comunidades, Manuel Prada, asegura aliviado que no ha habido contagios, tampoco en la residencia municipal, principal motivo de preocupación.

El alcalde valora el comportamiento tanto de vecinos como de foráneos que, desde julio, comenzaron a llegar y han mantenido las medidas de seguridad "con un comportamiento exquisito". Asimismo, recuerda que desde el Ayuntamiento se ha animado a llevar mascarilla y se sigue limpiando y desinfectando la localidad, tanto con el foso instalado en ambas entradas de Valdelosa como con máquinas.

Y una de las preocupaciones del regidor de Valdelosa está en la ampliación de la residencia, de 20 a casi 40 plazas, porque considera que con el covid-19, es posible que se cambie el proyecto inicial para adecuarlo a los nuevos protocolos sanitarios. "Ya tenemos las ventanas, los aislantes...quedan las divisiones, y la apuesta irá por habitaciones individuales", pero estamos a expensas de una reunión con la Administración para continuar avanzando con las obras.

En cuanto al centro de interpretación del alcornocal y el albergue con capacidad para 48 personas, se trata de otro gran proyecto municipal que sigue avanzando y que Manuel Prada espera ver en marcha antes de finalizar la legislatura. "Es una pena, este año hemos tenido cientos de peticiones para el albergue, sobre todo de personas que ya no tienen casa en el pueblo y querían venir".

Con guardería en la localidad, una de las principales preocupaciones de Manuel Prada es la despoblación, pero tiene claro que hay que contar con buenos servicios para ganar habitantes. En este sentido, recuerda una de la grandes batallas por la que pelea desde hace años, disponer de un buen servicio de autobús diario con Salamanca, con varias frecuencias.

Actualmente, los vecinos de Valdelosa y otros pueblos próximos solo disponen, a la demanda, de tres días a la semana. "Llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo un buen servicio de transporte, es básico para estudiantes, trabajadores, amas de casa...y por el momento no lo hemos conseguido".

Por otro lado, la urbanización y pavimentación de las calles con fondos de Planes Provinciales es otra de la actuaciones que se realizará en Valdelosa, junto a un cambio de fisonomía de la plaza porque se trata, afirma, "de hacer un pueblo más bonito".

Y realidad será antes de finalizar el año la instalación de la fibra óptica, lo que mejorará las comunicaciones y permitirá el teletrabajo. "Con una buena red, muchas personas plantearán venirse, es más barato, más seguro y ahora la calidad de vida está en los pueblos", manifiesta Manuel Prada.