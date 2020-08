Así es el estudio de seroprevalencia del coronavirus que la Junta de Castilla y Léon realiza entre los docentes

El pasado 1 de agosto, la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, explicó en una entrevista concedida a Europa Press que la institución regional iba a realizar alrededor de 4.600 pruebas de seroprevalencia del coronavirus a los docentes de la Comunidad.

Esta semana, Educación ha comenzado a enviar las convocatorias de estas pruebas a los profesores vía correo electrónico. En las mismas, cada docente recibe una cita para un día y una hora concreta a la que debe acudir, sin posibilidad de modificarla, para realizarse la prueba de seroprevalencia. En el caso de no poder o no querer hacerla, “se entenderá que renuncia a ella”, según se detalla en los correos electrónicos que están recibiendo los docentes. De esta forma, pese a haber sido seleccionado entre los 4.600 profesionales que participarán en el estudio, el docente que no acuda a su cita comenzará el curso sin haberse hecho la prueba de Covid-19.

“Debido a las limitaciones establecidas por la situación actual, y a las medidas de seguridad impuestas por Sanidad, esta convocatoria será única, no pudiéndose modificar ni fecha ni hora”, detallan en la comunicación enviada a los profesores de Castilla y León. Las pruebas, al menos en el caso de la provincia de Ávila, cuyos docentes ya han recibido el mail correspondiente, se realizarán en un centro de Quirón Prevención.

Coincide, además, que los docentes se encuentran durante el mes de agosto disfrutando de su período de vacacional. Mientras que en julio, pese a no tener que dar clases, deben estar a disposición de Educación por si se requiere sus servicios, agosto es el mes del año que los docentes disfrutan como vacaciones. Las primeras citas se han fijado para el día 26 de agosto, por lo que muchos de estos profesores pueden encontrarse en otras provincias.