Dificultad nivel... la quiniela "imposible" de esta semana

La Quiniela es la apuesta deportiva por excelencia de Loterías y Apuestas del Estado. Por eso no descansa en verano aunque las competiciones domésticas en España ya hayan terminado.

Loterías ha decidido, debido a que no hay partidos profesionales en España, incorporar partidos de ligas que se están disputando en el resto de Europa; y esta semana los quince encuentros elegidos pertenecen a las ligas noruega, sueca y escocesa.

No faltan históricos equipos como el Malmö, el Djurgardens o el Bodo/Glimt, pero la iniciativa ha generado numerosas bromas en Twitter debido a la dificultad que entraña completarla (si no es por el clásico lanzamiento de dados) para alguien que no es experto en fútbol internacional.