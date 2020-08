​Las ‘baby’ Avenida toman su protagonismo en la pretemporada

Cinco canteranas de Perfumerías Avenida se encuentran en estos momentos a las órdenes de Roberto Íñiguez. Inés Santibáñez, Inés Tomás, Esther Matarranz, Mabel Galiana y Nuria Tugores (además de Paula Sánchez que ahora está con la selección sub 17) están a las órdenes de Roberto Íñiguez. Y las cinco han analizado la actualidad de la pretemporada para la web del club azulón.

Inés Santibáñez. “Menos nervios que el año pasado y otra oportunidad para seguir mejorando. Otra vez con las mejores jugadoras que hay. A mí Silvia me parece la mejor y nos trata muy bien. Si tenemos alguna duda, nos enseña. Es un ejemplo a seguir”

Inés Tomás. “Mucho mejor porque hay más confianza al ser el segundo año. Veo que estamos todas mucho más preparadas para esta temporada. La primera semana sí se notó mucha carga pero estuve trabajando en verano y no lo noté tanto. Lo noté más a nivel de pista, no de físico”.

Esther Matarranz. “Es diferente al ser el segundo año. Sigue siendo igual de guay y genial pero ya sabemos a lo que venimos. Eso me hace valorarlo más y esforzarme más”.

Mabel Galiana. “Tengo más confianza. Al conocer a las mayores, no te da tanta cosa. Como ya las conoces, encajas mejor. Y también es verdad que las jugadoras nos ayudan mucho. Por ejemplo, yo que no sé mucho inglés, me ayudan muchísimo y me traducen. Nos ayudamos entre todas y las mayores siempre te vienen y te dan consejos. Es un apoyo muy grande entre todas: mayores y pequeñas”.

Nuria Tugores. “Al principio sí que cuesta porque son profesionales y tú eres junior. Vienes aquí a intentar ayudar pero son ellas las que te ayudan a ti. Sí que cuesta pero te vas acostumbrando. Milic y Hof tienen unos movimientos que a veces me quedo asombrada”.