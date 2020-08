Corinna vuelve a la carga con una explosiva entrevista sobre el Rey Juan Carlos en la BBC

En dicha entrevista, la princesa alemana y ex amiga entrañable del monarca, detalla los pormenores de su larga relación con Don Juan Carlos. Así, ha relatado cómo conoció al monarca, durante una fiesta de tiro celebrada en febrero del año 2004. El Rey tenía problema con su arma y Corinna, experta en la materia, le ayudó a solucionarlo, por lo que éste se quedó "bastante sorprendido".

Durante los meses siguientes, y hasta la llegada del verano - que fue cuando tuvieron su primera "cita", en palabra de la alemana, continuaron con su amistad por teléfono. "Siempre nos reíamos mucho. Conectamos de inmediato en muchas cosas y teníamos muchos intereses en común: la política, la historia, la buena comida, los vinos* Yo vivía entonces en Londres, acababa de emprender mi propio negocio de consultoría. Y era madre soltera de dos niños. Así que nos encontrábamos en Madrid en una casita de campo dentro de la finca y viajábamos juntos. El primer año fue más difícil porque yo estaba muy ocupada y él tenía una agenda completa, pero me llamaba hasta diez veces al día. Quiero decir, inmediatamente se convirtió en una relación muy fuerte, profunda y significativa", ha revelado la empresaria, sorprendiendo con detalles tan íntimos.

Sin dejar nada en el tintero, Corinna también habla de la Reina Sofía y cómo Don Juan Carlos se refirió a su matrimonio: "Dijo que tenían un acuerdo para representar a la Corona, pero que tenían vidas totalmente diferentes e independientes. Y el Rey acababa de salir de una relación de casi 20 años con otra mujer que también ocupó un lugar muy importante en su corazón y su vida", ha revelado suponemos que refiriéndose a Marta Gayá.

Corinna, que ha confesado que estuvo "muy enamorada del monarca" no duda en afirmar que el emérito quiso casarse con ella en el año 2009. Siempre según la ex princesa alemana, Don Juan Carlos visitó a su padre para hablarle de sus intenciones. "Me dijo que el rey había ido a visitarle y le había dicho que estaba muy enamorado de mí y que pretendía casarse conmigo. También le dijo que no podía hacerlo enseguida, que llevaría un tiempo. Quería que mi padre supiera que iba en serio conmigo". Sin embargo, y pese a que la relación iba, en sus palabras, muy en serio, terminó "poco después".

Y es que, por si no fuesen suficientes todas estas bombas, Corinna nos deja estupefactos con cómo terminó su romance con el Rey: "Justo después del funeral de mi padre, El rey me dijo que mantenía una relación con otra mujer desde hacía tres años. Literalmente, quedé devastada, era lo último que esperaba". Y es que, en sus propias palabras, "le dejé muy claro que no toleraría que tuviera relaciones con otras mujeres".

Tras esta traumática ruptura, no obstante, Corinna continuó su amistad con el monarca y en 2012 fue la encargada, según sostiene ella misma, de organizar la repatriación de Don Juan Carlos desde Botsuana tras sufrir la caída famosa cazando elefantes que significaría el inicio de la caída en desgracia del Rey y la publicación de la naturaleza de relación que mantenían desde el año 2004.

Además, Corinna no se centra sólo en su entrañable amistad con el emérito, sino que acusa a la Familia Real española de ser "una empresa familiar" que se ha lucrado desde hace 40 años. Según la alemana, don Juan Carlos tiene "cientos de cuentas" repartidas por el mundo.

La princesa insiste en que los 65 millones de euros que le ingresó el monarca fueron "un regalo" por haberle cuidado cuando le descubrieron un tumor que resultó finalmente ser benigno, y que en 2014 le pidió que se los devolviese fruto de un berrinche al ser consciente de que "no íbamos a retomar nuestra relación sentimental. Se puso furioso y pidió que se lo devolviera todo".

Estas son algunas de las declaraciones más jugosas de Corinna en esta entrevista para la BBC que, sin duda, dará mucho que hablar durante los próximos días. ¿Se pronunciará Zarzuela al respecto?