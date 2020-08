Arrestada en el barrio de Buenos Aires una mujer con diez detenciones anteriores por dejar encerrada a su hija de ocho años en el coche a pleno sol

Los hechos, tal y como informan fuentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Salamanca, tuvieron lugar este martes a las 18:30 horas, cuando los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se encontraban en la calle Villanueva de la Serena del barrio de Buenos Aires, y advirtieron de la presencia de una niña que se encontra dentro de un vehículo Audi A4 de color azul, que se encontraba completamente cerrado. La niña hizo gestos a los policías pidiéndoles auxilio para que la sacaran de allí. Gritaba: "me asfixio, tengo mucho calor, sacadme".

El vehículo, indican las mismas fuentes, se encontraba en un lugar conflictivo, "frecuentado por consumidores habituales de sustancias estupefacientes", y el vehículo permanecía con la alarma sonando, los intermitentes encendidos y varias personas a su alrededor.

Ante esta situación, uno de los policías golpeó con una palanqueta el cristal de la puerta trasera izquierda, fracturándolo, para abrir la puerta y liberar a la niña. La niña salió del vehículo alterada, con claros síntomas de ansiedad y sudoración, propios de la situación, teniendo los agentes que calmarla.

Pasados unos minutos y, procedente del callejón de los portales de la zona, "inmuebles en los que se venden sustancias estupefacientes", salió una mujer, diciendo ser la madre de la menor. Al preguntarle los agentes por las razones de dejar a la niña dentro del coche, respondió de malas maneras, gritando y amenazando a la menor, a la vez que decía: “se me habrá metido en el coche sin darme cuenta y después he cerrado el coche, no puedo con ella". Y al dirigirse a la niña dijo: "es un demonio, cuando vayamos a casa te vas a enterar”.

También señaló que no sabía dónde tenía las llaves del coche. "Las he dejado encima del capó y han desaparecido", manifestó.

Todavía en el barrio de Buenos Aires, hizo acto de presencia un varón, que dijo ser familiar de la menor, con el fin de hacerse cargo de ella y del vehículo. Indicó que la niña tiene ocho años y que, tanto su madre como ella, comparten domicilio con él.

Finalmente, la mujer fue detenida y trasladada a los calabozos de la Comisaría de la calle Jardines, resistiéndose a su arresto y enfrentándose a los policías. Ya en dependencias policiales, durante el cacheo previo a su ingreso en calabozos se le intervinieron las llaves del vehículo, que guardaba dentro del sujetador.

A la mujer detenida le constan diez arrestos anteriores, principalmente, por delitos contra la propiedad (hurtos, allanamiento de morada) y contra las personas (lesiones e usurpación). La detenida, junto con las diligencias instruídas, fue puesta a disposición judicial en la jornada del miércoles, quedando en libertad con cargos tras comparecer ante el juez de guardia.