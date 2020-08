La Junta asegura que la situación es "muy preocupante" y reducirá aforos al 50% para que la población limite el contacto

La Junta de Castilla y León ha tomado la decisión de reducir los aforos al 50 por ciento en la Comunidad para tratar de frenar la expansión del coronavirus y ha pedido a la ciudadanía que limite su actividad: que sólo se reúnan con convivientes, familiares, compañeros de trabajo o amigos a los que ven habitualmente.

Así lo ha avanzado el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Francisco Igea, en una rueda de prensa con motivo del Consejo de Gobierno de este jueves. Igea ha apuntado que la Junta va ampliar el catálogo de medidas para frenar la expansión de la enfermedad al tiempo que ha trasladado el mensaje de que la situación es "preocupante" ante una incidencia que "sigue creciendo".

Sobre este incremento, el vicepresidente ha reconocido que no se produce al ritmo de anteriores semanas, pero "sí a un ritmo que preocupa profundamente", por lo que resulta "muy importante" frenar este crecimiento para no verse "obligados a utilizar otras herramientas".

"Si no conseguimos bajar la incidencia vamos a tener un problema", ha advertido Igea, quien ha recordado el uso de la mascarilla de manera continuada, así como el mantenimiento de las distancias de seguridad o el lavado de manos a la entrada y salida de cada establecimiento.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, que también ha participado en la rueda de prensa, ha hecho énfasis en que la situación es muy preocupante, y ha indicado que si las personas de Castilla y León no somos responsables estaremos poniendo en riesgo nuestra propia vida y la de las personas que nos rodean.

"Es evidente que estamos en una segunda fase y los casos están aumentando mucho. Es imprescindible no bajar la guardia", ha indicado Casado. La consejera ha manifestado que están preocupados por diversas zonas de Castilla y León, la ciudad de Salamanca entre ellas. "Estamos encima de esas zonas porque los gerentes de Atención Primaria nos están transmitiendo su preocupación. Se están intensificando los rastreos y empieza a haber más casos en las UCIs. Además, nuestros profesionales sanitarios están muy cansados porque no han podido disfrutar de sus vacaciones", ha afirmado la consejera.

"Pido encarecidamente la colaboración de todos para contener esta situación. No se nos tiene que olvidar que seguimos viviendo una emergencia sanitaria y lo más importante sigue siendo no contagiarse. Y nos contagiamos si tenemos muchas relaciones interpersonales y no nos cuidamos", ha explicado Verónica Casado, que también ha hecho énfasis en las personas que no se están tomando en serio el aislamiento y salen de casa. "De nada nos sirve confinar una zona si no tenemos cuidado y la gente que tiene que estar aislada sale de casa. No hay policía suficiente para controlar eso", ha comentado.

"La evolución de la pandemia no va bien a nivel nacional y hay mucha preocupación. El ministro nos ha pedido a las comunidades autónomas que actuemos con la mayor contundencia posible", ha asegurado la consejera de Sanidad en la rueda de prensa.