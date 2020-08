Martín Galván en TUDN, sobre el Salamanca CF UDS: ''Me salvó totalmente (...) sino no sé si seguiría jugando al fútbol''

Martín Galván, el que fuera jugador del Salamanca CF UDS y protagonista sin duda de los primeros derbis capitalinos de la historia entre Salamanca y Unionistas ha concedido una entrevista en México a TUDN en la que afirma que pensó en retirarse antes de llegar al Salamanca. ''Fue lo más duro y surgió lo de España y es lo que me salvó totalmente y ayudó a creer de nuevo en el futbol, sino no sé si seguiría jugando al futbol, la verdad''.

El mexicano afirma estar muy contento de regresar a la máxima categoria del fútbol mexicano, algo que llevaba mucho tiempo buscando después de debutar con tan solo 15 años con Cruz Azul y tener que salir tras varias lesiones difíciles en la rodilla.

Tras varias temporadas deambulando por categorías inferiores, el futbolista afirma que ''estaba en la nada, eso créeme que es difícil porque no cualquiera puede aceptar ese duro golpe de la realidad, pero fue bueno porque si no hubiera estado en la zona de la nada no estaría aquí hoy en día''.

Tras tres temporadas en el conjunto de la carretera zamora, su calidad y sus goles le convirtieron en uno de los referentes del equipo blanquinegro, en el que estuvo siempre en el punto de mira por sus altibajos y lesiones que no le permitieron tener la continuidad que hubiera deseado.