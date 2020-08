​Roberto Aguirre analiza los banquillos y las plantillas de Salamanca CF UDS, Guijuelo y Unionistas

Roberto Aguirre sigue a la espera de encontrar un banquillo para la próxima temporada. El ex entrenador de Unionistas analiza la situación de los tres equipos charros de Segunda B tanto en sus plantillas como en los banquillos.

Elección para los banquillos. “Sergio Egea lo veo como un acierto para el Salamanca. Creo que es un entrenador muy capaz de moverse en el ambiente que puede rodear a un club como el Salamanca y con esas expectativas y miras altas que tienen siempre. Puede canalizar muy bien ese escenario porque es muy buen gestor de vestuario y plantilla. Tiene las ideas claras como entrenador y siempre suma al futbolista. Aquí en Oviedo dejó huella en un contexto de mucha presión. Luego, a nivel deportivo, tiene experiencia y conocimiento. Lo veo como un acierto. A Jacobo Montes le conozco de enfrentarnos y del trabajo que ha hecho desde la distancia. Tiene un trabajo a la espalda que lo avala. Creo que Guijuelo puede ser un buen contexto para él. Es verdad que le conozco en el entorno de Vigo y hay que ver su adaptación a Guijuelo. Creo que puede ser una buena mezcla la idiosincrasia de lo que es el Guijuelo con el perfil de Jacobo. Sobre Hernán, ya lo dije en su momento: creo que es otro acierto. A Hernán le viene muy bien lo que es Unionistas y a Unionistas le viene bien el perfil de Hernán. Me parece que hay muy buena conexión”.

Salamanca CF UDS. “Como siempre, hay una mezcla de lo que son jugadores que ya estaban con los que vienen de fuera. A esos no les conozco. Entiendo que están bastante avanzados en la construcción de la plantilla. A mí me gusta esperar hasta el final para ver las mezclas pero son los extranjeros son jugadores contrastados a nivel internacional y las incorporaciones nacional también son contrastados. Al final, creo que habrá una plantilla que aspire a todo en la categoría. Pero hay que ver el periodo de adaptación a la categoría y eso puede llevar un tiempo. Por eso decía que me parece un acierto Egea porque dará mucha fluidez a esa mezcla”.

Guijuelo. “Está incorporando futbolistas de la categoría que son conocidos. Le falta todavía mucho por incorporar. Hasta ahora, entiendo que las apuestas son seguras y de rendimiento garantizado. Creo que asegurará una plantilla en la línea de lo que es el Guijuelo. Sus renovaciones son la base y el punto de partida en la construcción. Lo veo un gran acierto. A parte de lo que aportan dentro del campo, su nivel y su conocimiento futbolístico, son jugadores que dan confort fuera del campo y tienen mucha jerarquía. Trasladarán rápido el conocimiento de lo que es Guijuelo a los nuevos. Esa mezcla la veo muy segura, tanto en renovaciones como en las incorporaciones.”.

Unionistas. “El cambio parte de lo que es el campo. Al final, se dejan Las Pistas que han sido un buque insignia del club en Segunda B y el escenario va a ser el Reina Sofía. Eso hace que la construcción de la plantilla sea diferente. La categoría demanda tener diferentes perfiles. Van poco a poco y les falta mucho. Creo que también hay jugadores conocidos de la categoría y algunos también conocidos de Hernán, que es importante. Creo que harán una plantilla con capacidad para competir al máximo nivel posible. Va a ser una competición exigente. Habrá que ver el final de construcción de la plantilla y todos tenemos ganas de ver a Unionistas en el nuevo escenario, en el Reina Sofía. Los jugadores que continúan en el club son jugadores de rendimiento garantizado y saben qué es Unionistas. Lo llevan en la sangre, aunque cambien de campo. Ramiro es un fichaje muy muy importante. Rendimiento asegurado. Está en un punto de madurez ‘top’ ahora mismo. Me parece uno de los mejores centrales de la categoría. Héctor Nespral es un jugador que está con la flecha para arriba y fue una pena su lesión. Salió del Langreo y llegó a Barakaldo. Estaba en plena evolución. Yo le conocía de su etapa en el Oviedo. Estaba dando un salto muy alto de calidad y rendimiento. Creo que estaba creciendo a pasos agigantados. Me parecía un jugador que incluso podía estar en una categoría superior. Es otro gran fichaje. Viene con la secuela de la lesión pero es un jugador con la flecha para arriba y va a ser muy importante”.