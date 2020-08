Tú Aportas Béjar exige la dimisión de la alcaldesa debido al “caos organizativo, nula gestión y falta de compromiso del Ayuntamiento”

El grupo político hizo saber que “cuando nos presentamos a las elecciones lo único que nos movía era el bien y la prosperidad de Béjar y sus habitantes”. Con ese objetivo, Tú Aportas apoyó al PSOE en las elecciones de 2019 y a Elena Martín Vázquez como alcaldesa de Béjar en la investidura.

Como informa el propio partido “desde el primer minuto se acordaron en la asamblea dos compromisos con el Partido Socialista. El primero: facilitar un cambio a través del apoyo en la investidura. Y segundo: liberar económicamente la figura de la Alcaldía para que el tiempo dedicado a la ciudad fuera total. Y a partir de ahí este grupo político pasaba a la oposición para controlar la gestión del nuevo equipo de gobierno. Ni los ofrecimientos de liberación, ni los compromisos de responsabilidad en concejalías para los dos concejales de Tú Aportas fueron admitidos”. Según ellos, “para dejarle a la alcaldesa y al nuevo equipo de gobierno total libertad de movimientos para diseñar, gestionar y tomar decisiones”.

Lo que Tú Aportas lamenta es que “han pasado 14 meses desde que la alcaldesa tomó posesión y en todo este tiempo no se ha visto cambio alguno. No se ha visto intención de aplicar una política rigurosa con la gestión, no ha diseñado un plan de modernización para el desarrollo turístico, social, económico, industrial o comercial, no se ha retomado el plan de reindustrialización, los presupuestos se trazaron tarde y sin un acuerdo en cuanto a diseño. Además, durante todos estos meses, la actividad urbanística ha sido nula y, no ha habido ningún acercamiento a la comarca”.

En cuanto a los tiempos de coronavirus que se viven, Tú Aportas considera que “no se ha sabido jugar con los tiempos para defender la decisión de la Consejería de Sanidad de cerrar la planta de hospitalización del Virgen del Castañar en un momento de crisis sanitaria, lo que ha sonrojado a muchos bejaranos”.

El partido tampoco ha olvidado la gestión de la estación de esquí de La Covatilla, la cual considera "nefasta”, “ha dejado que las decisiones de futuro pase por los caprichos de personas que no tienen un plan definido ni estudiado de calidad”.

En general, considera que lo que se vive día a día en el Ayuntamiento es “caos organizativo, nula gestión y falta de compromiso y seriedad” y es por ello que Tú Aportas “ha decidido pedirle la dimisión y que deje paso a un nuevo tiempo donde se pueda afrontar un futuro esperanzador para los bejaranos”.