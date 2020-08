Un análisis genómico revela que muchas especies animales pueden ser vulnerables al COVID-19

Los humanos no son la única especie que se enfrenta a una posible amenaza por el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el COVID-19, según un nuevo estudio de la Universidad de California en Davis (Estados Unidos) publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Un equipo internacional de científicos utilizó el análisis genómico para comparar el principal receptor celular del virus en los humanos (la enzima convertidora de angiotensina-2, o ACE2) en 410 especies diferentes de vertebrados, incluyendo aves, peces, anfibios, reptiles y mamíferos.

La ACE2 se encuentra normalmente en muchos tipos diferentes de células y tejidos, incluyendo las células epiteliales de la nariz, la boca y los pulmones. En los seres humanos, 25 aminoácidos de la proteína ACE2 son importantes para que el virus se una y entre en las células.

Los investigadores utilizaron estas secuencias de 25 aminoácidos de la proteína ACE2, y el modelado de su estructura proteica prevista junto con la proteína de punta del SARS-CoV-2, para evaluar cuántos de estos aminoácidos se encuentran en la proteína ACE2 de las diferentes especies.

"Se predice que los animales con todos los 25 residuos de aminoácidos que coinciden con la proteína humana tienen el mayor riesgo de contraer el SARS-CoV-2 a través de la ACE2. Se predice que el riesgo disminuirá cuanto más difieran los residuos de unión de la especie ACE2 de los humanos", explica la líder del trabajo, Joana Damas.

Alrededor del 40 por ciento de las especies potencialmente susceptibles al SARS-CoV-2 están clasificadas como "amenazadas" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y pueden ser especialmente vulnerables a la transmisión de humano a animal.

Además, se prevé que varias especies de primates en peligro crítico de extinción, como el gorila occidental de tierras bajas, el orangután de Sumatra y el gibón de mejillas blancas del norte, corren un riesgo muy alto de infección por el SARS-CoV-2 a través de su receptor ACE2. Otros animales señalados como de alto riesgo son los mamíferos marinos como la ballena gris y los delfines mulares, así como los hámsteres chinos.

Los animales domésticos como los gatos, el ganado vacuno y las ovejas tenían un riesgo medio, y los perros, caballos y cerdos tenían un riesgo bajo de unión con el ACE2. La relación entre esto y el riesgo de infección y enfermedad debe determinarse en estudios futuros, pero para las especies que tienen datos de infectividad conocidos, la correlación es alta.

En los casos documentados de infección por SARS-COV-2 en visones, gatos, perros, hámsteres, leones y tigres, el virus puede estar utilizando receptores ACE2 o pueden utilizar otros receptores que no sean ACE2 para acceder a las células huéspedes. Una menor propensión a la unión podría traducirse en una menor propensión a la infección, o en una menor capacidad para que la infección se propague en un animal o entre animales una vez establecida.