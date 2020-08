​La Junta reconoce que Salamanca “preocupa por el número de casos”, si bien “de momento no hay transmisión comunitaria”

“Hay tres capitales de provincia que nos preocupan por el elevado número de casos. Estas son Valladolid, Burgos y Salamanca. Pero de momento están todas controladas y no hay transmisión comunitaria”. Así de clara ha sido la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, en rueda de prensa, reflejando un sentimiento existente dentro de los responsables sanitarios del Gobierno regional dada la incidencia del COVID-19 en la ciudad charra.

Desde que se declarase la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, Salamanca ha sido la segunda provincia más afectada de toda Castilla y León, con 5.178 casos confirmados. Sin embargo, el problema no es el total, sino los positivos que se están declarando desde que se decretó el final del estado de alarma, con especial incidencia en la capital charra, afectada según ha explicado la consejera por la gran movilidad y afluencia de personas existentes en comparación con otras ciudades. Este lunes se confirmaban 70 nuevos casos y un fallecimiento en el Hospital de Salamanca.

Esta preocupación, sin embargo, no implica un confinamiento del municipio, al menos por el momento. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ya calificaba la situación, el pasado 13 de agosto, como “preocupante, pero no alarmante”, y desmentía que pudiera darse de manera “inminente” el confinamiento de Salamanca o de algún otro gran núcleo de población, si bien reconocía que “todos los escenarios están abiertos y nuestra obligación es no llegar a esos escenarios y poner todos los medios necesarios”.

Incumplir el aislamiento y la cuarentena obligatoria puede acarrear una multa de hasta 600.000 euros

Verónica Casado también mostraba su inquietud por la necesidad de realizar el aislamiento social y la cuarentena “de manera estricta” si se ha estado en contacto con algún positivo en COVID-19 o, incluso, si se tiene la enfermedad. Y es que es realizar este aislamiento correctamente es “fundamental” para frenar la expansión del coronavirus.

Además, la consejera ha recordado que si se incumple dicho aislamiento, la multa puede ir de los 100 a los 3.000 euros para las personas que no hayan dado positivo (misma cuantía que si se incumple la distancia de seguridad interpersonal entre no convivientes, ya sea en lugares públicos o privados) y de los 3.001 a los 600.000 euros si se ha dado positivo en COVID-19. En este caso, la cuantía dependerá de si es una infracción grave (de 3.001 a 60.000 euros) o muy grave (de 60.001 a 600.000 euros).

Asimismo, al encontrarnos en verano, Casado ha recomendado extremar la hidratación y evitar las bebidas alcohólicas y azucaradas y, si se encuentran síntomas, avisar al centro de salud y tomar paracetamol mejor que ibuprofeno.