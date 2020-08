Verónica Casado alerta de que el aumento de contratos en el sistema sanitario ha dejado "agotadas" las bolsas de empleo

Asegura que la Junta está dispuesta a contratar pero que no cuenta con profesionales y que es preciso comenzar a formar ya a los nuevos

La consejera de Sanidad en Castilla y León, Verónica Casado, ha alertado este lunes de la falta de oferta de profesionales sanitarios en la Comunidad, después del incremento en materia de contratación realizado por su departamento en los últimos meses con motivo de la pandemia por la COVID-19 que ha llevado a que las bolsas de empleo se encuentren actualmente "agotadas".













En su comparecencia ante los medios para analizar la evolución de la situación epidemiológica en la Comunidad, Casado ha incidido en los 2.847 profesionales sanitarios contratado por la Junta a fecha de 17 de agosto, a mayores de los que habitualmente dispone el sistema, lo que ha supuesto un incremento medio del 8,4 por ciento. De ese total, el 2,3 por ciento de los nuevos contratados son médicos, un 11,7 enfermeras, un 16,3 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TECAE), un 13,3 por ciento celadores y un 2,88 de otras categorías.

La intención de la Junta, tal y como ha advertido la consejera, es renovar los contratos de aquellos que están a punto de vencer, si bien ha reiterado que la Administración autonómica se encuentra con el grave problema de que este aumento en la contratación ha llevado al "agotamiento" de las bolsas de empleo. Es por ello que Casado abogue por una "reorganización porque la intención es contratar más médicos y enfermeras pero no es posible porque no se cuenta con profesionales. Es preciso incrementar el número de médicos y enfermeras en las facultades", ha urgido la consejera, quien recuerda que es preciso tomar cartas en el asunto por cuanto la formación del personal médico conlleva no menos de diez años, entre la carrera y la especialidad.

"Hay que tomar medidas para aumentar las plazas en aquellas carreras con déficit y estabilizar aquellas en las que tenemos superávit", ha indicado la titular de Sanidad, quien añade que a ello obedece el Pacto por la Sanidad suscrito y que persigue mejorar la situación en Atención Primaria como en los hospitales.

Riesgo de cierre

Y en este sentido, la consejera ha sido muy clara respecto del futuro que aguarda si no se consigue atajar este déficit de personal: "Podríamos vernos obligados a cerrar Puntos de Atención Continuada o incluso centros de salud o consultorios", de ahí la necesidad de, a corto plazo, acometer una reorganización y, a medio y largo plazo, incrementar la formación y aumentar las plazas en las facultades.

Otra de las medidas, tal y como ha añadido Casado, es potenciar otras categorías como los TECAE y los auxiliares administrativos con el fin de descargar las tareas burocráticas y sacarlas de los centros para sí incrementar las labores clínicas.

Es por ello que la consejera discrepa también respecto de la solicitud de Satse y otros sindicatos que reclaman dotar a los colegios con personal de enfermería. Y es que, a juicio de Casado, "el personal en educación puede ser muy importante, pero ahora necistamos al cien por cien de las enfermeras, sin olvidar que cuando los colegios necesiten PCR, éstos se harán también desde el sistema sanitario".