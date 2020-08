​Fernando Castaño se nombra “concejal de hostelería”: “Es un colectivo que, al final, es el que justifica mi sueldo”

El concejal de Turismo y Relaciones con las Universidades, además de 5º Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca -así aparece detallado en la página oficial del Consistorio, en su apartado sobre la Corporación Municipal-, Fernando Castaño, se ha “nombrado” a sí mismo “concejal de hostelería” en una rueda de prensa convocada para analizar los datos turísticos de julio en la provincia.

Cuestionado acerca de su presencia en la concentración convocada por los empresarios de ocio nocturno de Salamanca el pasado sábado, en la que solicitaban un alivio de las medidas impuestas por la Junta de Castilla y Léon a sus negocios, Castaño ha defendido su “apoyo al sector”. “Lo más fácil era no haber ido, porque era más fácil no ir que ir a apoyar a un colectivo que, al final, es el que justifica mi sueldo. Que soy el concejal de hostelería”, ha manifestado, a la vez que explicó que “le hubiera gustado” que la oposición también hubiera estado presente en el acto.

Este “nombramiento” ha servido para rubricar el alegato que el concejal de Turismo del Ayuntamiento ha realizado a favor de los empresarios de ocio nocturno de Salamanca, a los que ha llegado a calificar como “héroes” por su capacidad de crear riqueza y empleo. Al respecto, Castaño ha señalado que no se debe olvidar la relación existente entre la sanidad española y la economía del país: “Son vasos comunicantes, ¿de dónde se creen que salen los impuestos que pagan los respiradores?”, ha declarado.

Fernando Castaño ha explicado que, desde su punto de vista, las restricciones al ocio nocturno se han impuesto porque “nos hemos dejado llevar por las imágenes” y también ha cuestionado la obligatoriedad del uso de la mascarilla “en pleno agosto y sin nadie alrededor”. Además, el concejal considera que el cierre de los establecimientos de hostelería tienen un efecto rebote sobre las fiestas que los jóvenes celebran en los pisos de Salamanca. Por eso, ha solicitado “que se tomen medidas desde el punto de vista de la eficacia y no del alarmismo”. “No me preocupa que los jóvenes estén en un local de ocio nocturno, me preocupa dónde están cuando están fuera de esos locales”, ha asegurado.

“El político, más que miedo al Covid, se lo tiene a la opinión pública”, ha asegurado Castaño, “y cerrando el ocio nocturno se recibe poca crítica”. Además, ha lanzado una pregunta al aire: “¿Por qué el virus contamina más a partir de la una de la noche?”

Para finalizar, Fernando Castaño ha asegurado que la posición institucional del Ayuntameinto de Salamanca es de “respeto” a las normas de la Junta de Castilla y León, pero ha puntualizado que el Consistorio “es consciente” de que esas normas “perjudican a algunos ciudadanos”.