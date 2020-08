Las comunidades autónomas podrán aplicar un estado de alarma individual si así se lo piden al Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha invitado a las comunidades autónomas que lo necesiten ante el impacto del Covid-19 el respaldo del Gobierno a declarar un estado de alarma individualizado y defender su aplicación, así como sus posibles prórrogas, en el Congreso.

Así lo ha indicado en rueda de prensa en la Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros, donde ha dejado claro que este instrumento está a disposición de los presidentes autonómicos que lo requieran para aportarle "instrumentos jurídicos" que puedan necesitar para combatir la pandemia.

Sánchez ha detallado que, en caso de pedir ese estado de alarma individualizado, se desplegará ese mando único y, en esa "voluntad de cogobernanza", acudirían junto al presidente autonómico al Congreso para explicar las causas sanitarias que los motivan y defender incluso su prórroga si es necesario.

Todo ello, con el respaldo de los grupos parlamentarios que soportan la mayoría parlamentaria en la cámara baja, ha precisado Sánchez en su comparecencia.

El presidente también ha matizado que el estado de alarma no tiene por qué suponer un confinamiento, sino que puede estar dirigido a aplicar medidas. "La situación del virus no es homogénea. No lo fue al principio, no lo fue al final del estado de alarma y no lo es ahora", ha resaltado Sánchez, quien ha aclarado que los estados de alarma indivdualizados son posibles dada la legislación española y serían más recomendables que uno estatal porque "hay comunidades autónomas con un escenario más tranquilo y otras que tienen que hacer frente nuevamente a una dura situación".