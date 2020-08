"Las condiciones de la bolsa de empleo del Sacyl son malas, no se trata bien a la gente y muchos se acaban yendo a trabajar fuera"

Sin embargo, las declaraciones de Casado han generado numerosos comentarios y polémica, debido a que han sido muchos los trabajadores sanitarios los que han indicado que, la realidad, no es tanto como la pinta Casado; y pese a que Sacyl ha realizado contrataciones, muchos contratos —especialmente en el caso de la bolsa de empleo de Salamanca— son cortos y están deficientemente retribuidos.

"En Salamanca priman los contratos en los que se ofrece un sólo día, fines de semana o algún puente, por lo que es normal que muchos se vayan, no sólo a otras provincias de Castilla y León en los que los contratos son algo más largos, sino a otras comunidades autónomas. "Los profesionales sanitarios de esta región estamos mal valorados", aseguran a SALAMANCA24HORAS trabajadores del Complejo Asistencial de Salamanca. "Conocemos muchos casos de médicos que se han marchado a trabajar a Zamora o Ávila porque ofrecen contratos hasta final de año, mientras que en Salamanca los contratos llegan hasta octubre. Y si hablamos de los residentes que acaban su formación especializada... el dato de los que permanecen en Castilla y León es desastroso. No se queda ni la mitad", cuentan las mismas fuentes consultadas por este diario.

Bolsa de empleo con "las peores condiciones laborales"

SATSE también se ha sumado a la polémica. El sindicato de Enfermería afirma que si las bolsas de empleo están agotadas se debe a que, al menos en el caso de la categoría de enfermeras, ofrecen “las peores condiciones laborales que se ofertan en la Comunidad, que hacen que el trabajar en Castilla y León no sea un destino laboral atrayente para las enfermeras procedentes de otras comunidades autónomas".

Desde SATSE aseguran que, si la bolsa de empleo de Enfermería en Castilla y León ocupa el puesto 17º del ranking español de entre todas las comunidades autónomas, también por detrás de Ceuta y Melilla, luego no podemos después simplemente quejarnos de que existen posibilidades de cierre de centros de salud o consultorios por falta de enfermeros. Se tienen que tomar medidas inmediatas, que hagan que nuestra comunidad sea un destino de trabajo atrayente para que los enfermeros de otras comunidades autónomas quieran trabajar en nuestra comunidad y que los propios enfermeros que se han formado en Castilla y León no opten por emigrar a otras comunidades autónomas. Se está poniendo en riesgo la asistencia sanitaria de nuestro territorio, máxime en la situación de pandemia que seguimos viviendo”.

UGT, por su parte, acusa a Verónica Casado directamente de mentir. "Los profesionales sanitarios que se forman en esta Comunidad huyen ante las condiciones precarias que históricamente ofrece esta Consejería a la terminación de su formación", indican desde el sindicato.

SALAMANCA24HORAS se ha puesto en contacto con trabajadores del Servicio de Enfermería del Hospital de Salamanca que replican lo que dicen los sindicatos y se muestran muy molestos con las condiciones de la bolsa de empleo de Castilla y León. ‘’Las condiciones de la bolsa del Sacyl son malas, no se trata bien a la gente y estos se cabrean y se acaban yendo. En Castilla y León nos tienen ‘puteados’ y los tipos de llamamientos nos obligan a estar pendientes de teléfono ya que te sancionan y amenazan si no coges’’.

Una enfermera entrevistada por SALAMANCA24HORAS afirma que el problema de Salamanca es que, generalmente, es la última en llamar. ‘’Como te sancionan si no respondes a las llamadas, te ves obligada a irte donde te llaman primero y al final para Salamanca no queda nadie, agotan la lista y Salamanca se queda sin enfermeros’’.

Asimismo, fuentes sanitarias afirman que estos problemas también existen en medicina primaria donde a los médicos se les ofrecen contratos semanales de lunes a viernes para volver a contratarlos semana tras semana, algo que termina con el éxodo de médicos a comunidades donde les ofrecen más estabilidad.

Bolsa desactualizada y problemas de baremación

La enfermera entrevistada por este medio explica que otro mal endémico es la tardanza para actualizar los méritos. A día de hoy, se funciona con una bolsa del año 2017, que es la última que fue aprobada en 2018. ‘’Estamos funcionando con una bolsa del 2017, eso implica que no hemos podido actualizar méritos ni perfiles (experiencias en servicios especiales) y sobretodo, las áreas de llamamiento. En tres años las condiciones y situaciones personales cambian, donde hace 4 años no te importaba ir ahora igual no quieres y en muchos casos al final te ves obligado. Además, ‘’el problema es que en medio de este periodo salió una modificación respecto a los llamamientos de la bolsa que nos han impuesto sin darnos opción a cambiar las áreas de llamamiento’’.





Los trabajadores denuncian que cuando se apuntaron en 2017, las bases eran de julio de 2016, y ponía que si rechazabas un contrato te sancionaban durante 6 meses pero no decían nada de las llamadas. De esta forma, los sanitarios podían esperar a ser llamados de otro sitio que les interesará más podías esperar a que te llamaran de otro sitio que te interesará más sin tener que rechazar la primera oferta.

Desde el sindicato SATSE también aseguran que la bolsa de empleo de Sacyl cuenta con cientos de errores en la baremación de méritos. La baremación de la convocatoria correspondiente al año 2019 fue publicada el pasado 19 de agosto y según aseguran desde el sindicato en Salamanca, no paran de tramitar reclamaciones.

"La política de personal de Sacyl es nefasta"

"Es increíble que al personal de la sexta planta del Clínico —las zonas Covid— les están diciendo que, si tenían vacaciones programadas en septiembre, no pueden hacer uso de ellas. Son unas personas que llevan toda la pandemia trabajando y viviendo situaciones muy difíciles, y ahora les dicen esto. Es una auténtica barbaridad porque ya se venía informando de que posiblemente en julio y agosto habría rebrotes e iban a ser importantes. De hecho, la consejería de Sanidad era la mejor informada en Castilla y León. Verónica Casado no tiene gente para trabajar por su irresponsabilidad y por ahorrar dinero, porque los contratos que ofrecen son indecentes", indica la socialista salmantina María García, trabajadora del Complejo Asistencial de Salamanca. "El personal está cansado, agotado, quemado, saturado... ese es el estado físico y emocional que tienen los trabajadores sanitarios del Hospital para hacer frente a estos rebrotes", asegura García.