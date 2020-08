​Javier Iglesias acusa a Pedro Sánchez de “hacer el mayor chantaje institucional de la democracia”

El presidente del Partido Popular en Salamanca, Javier Iglesias, ha comparecido en rueda de prensa en la mañana de este miércoles, 26 de agosto, junto al vicesecretario de Política Municipal del partido en la provincia, Antonio Luis Sánchez, para mostrar su “más rotundo rechazo” al Real Decreto-ley por el que el Gobierno puede utilizar el superávit de 2019 y el remanente de los ayuntamientos a cambio de un préstamo a fondo perdido.

Iglesias ha asegurado que dicho Decreto-ley demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez se caracteriza por “una gestión pública calamitosa”, además de señalarse como “expertos en dejar problemas a los demás” mientras gastan “a manos llenas” los recursos públicos.

El presidente del PP de Salamanca ha lamentado que se pretenda “asaltar” las cuentas de los ayuntamientos ya que ese es dinero que pertenece a los vecinos de cada municipio, puesto que es donde se ha generado, y que ahora se va a gastar “en qué sabe qué tipos de políticas” mientras “se disfraza de préstamo una forma de financiar la política del Gobierno”.

Un “expolio”, como lo ha calificado Iglesias, que afectará notablemente en la provincia de Salamanca, puesto que pocos son los ayuntamientos con remanente negativo. Unos consistorios que, además, se verán perjudicados puesto que, tal y como denunció Iglesias, no recibirán parte de este préstamo a fondo perdido. “Es una pena el tipo de políticas de ‘si no me lo dais, no os doy subvención’”, ha lamentado el presidente del PP salmantino.

Todo ello ha llevado a Iglesias a afirmar que “Sánchez está haciendo el mayor chantaje institucional de la democracia a los ayuntamientos de toda España”, calificando el plan gubernamental de “atraco a mano armada” que ha sido impuesto “casi de forma dictatorial” que impedirá, además, acometer diversas actuaciones “cuantificables y concretas que cada municipio dejará de hacer si esto va para adelante”.

Un “atentado al mundo rural” y contra la autonomía local que los ayuntamientos del PP rechazan

Javier Iglesias, también presidente de la Diputación de Salamanca, aseguró que ese Decreto-ley es, además, “un atentado contra el mundo rural” al encontrarse en el mismo los municipios más vulnerables “y que más atención necesitan y merecen”. “No tiene ningún sentido” que a dichos consistorios se les retire su superávit, siendo, a su juicio, un “atentado contra la autonomía local”.

Por eso mismo, y además de solicitar la retirada del Real Decreto-ley, Javier Iglesias confirmó que desde el PP se ha pedido a los ayuntamientos donde están en el poder “que no se dejen chantajear y que no cedan sus ahorros”, puesto que la medida, por el momento, lo que hará será “zarandear” a las administraciones que más cercanas son a los ciudadanos y que, en momentos de pandemia, más necesarias son.

El presidente del PP de Salamanca también señaló que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó pactar con el Gobierno gracias al voto de calidad del presidente, el socialista Abel Caballero, puesto que sólo el PSOE votó a favor de la medida, encontrando el rechazo del resto de miembros, incluidos “sus socios de Gobierno y los separatistas que los ayudan habitualmente”.

Iglesias se cuestionó, asimismo, que cuántos ayuntamientos socialistas perderán el ahorro de sus vecinos, si bien recalcó que desde Salamanca y su Diputación se luchará para que el Decreto-ley no siga adelante. Como primera medida, el PP ha registrado de cara al pleno ordinario de agosto, que se celebrará el lunes 31, una moción para apoyar el recurso de anticonstitucionalidad que los populares han presentado en el Congreso de los Diputados.

“El Gobierno ha sido capaz de poner a todos los partidos en contra del PSOE. Tiene mérito”

Si bien no cuentan con el dato de la cuantía total de los superávit, Javier Iglesias valoró que en Salamanca serían “con total seguridad” cerca del centenar de millones de euros. Un dinero que los ayuntamientos dejarán de disponer mientras las cosas “están como están”, apuntó.

El presidente del PP de Salamanca también puso en valor que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que legisló de tal manera que permitió a los consistorio salir de la gran crisis económica de aquella época mientras crearon unos remanentes de tesorería, gracias a la Ley Montoro, que a su juicio ahora debería flexibilizarse, tal y como hizo el último Gobierno popular, permitiendo inversiones que hasta hace dos o tres años no podían realizarse.

“Inversiones que sean financieramente sostenibles, puesto que se pueden hacer muchísimas cosas”, proseguía Iglesias, quien además indicó que el Decreto-ley ni siquiera se ajustaba a las condiciones de la FEMP, puesto que el acuerdo de devolución es de 2+15 años mientras que lo aprobado era de 2+10 años.

Que el Gobierno haya sido capaz de poner al resto de partidos políticos en contra del PSOE, algo que “tiene mérito”, según Javier Iglesias, probablemente hará que finalmente se retire este Decreto-ley, afirmó el presidente del PP charro, puesto que no le queda otro remedio”.-

“Sánchez se lava las manos como Pilatos”

Sobre la comparecencia de Pedro Sánchez este pasado martes, Javier Iglesias consideró que “se lava las manos, como Pilatos” después de estar ausente, de vacaciones, en “el momento más delicado de España en los últimos años”, y valoró que el permitir estados de alarma individualizados (algo siempre contemplado en la legislación) es una forma de ceder el peso a las comunidades autónomas, desentendiéndose del problema.

También calificó las declaraciones de Pablo Casado de que “no hay nadie al timón de España” como “muy acertadas”, y pidió que comparezcan “los que venían a regenerar la política” (en referencia a Podemos y su posible Caja B).

“Tenemos un Gobierno que da pocas garantías de que vaya a mejorar sustancialmente las cosas”, finalizó su comparecencia, lamentando que el presidente del Gobierno “se haya quitado de en medio”.