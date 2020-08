El Ayuntamiento supedita la decisión de permitir que los feriantes se instalen en la Aldehuela en septiembre a la normativa sanitaria actual

El Ayuntamiento de Salamanca aún no ha tomado la decisión de permitir o no que los feriantes se instalen en la ciudad en septiembre, coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Vega. El Consistorio supedita la decisión a la normativa sanitaria actual, aunque fuentes municipales afirman que aún falta tener una reunión con la asociación para conocer de forma más profunda sus reivindicaciones e iniciativas para garantizar la seguridad en las atracciones

Hace una semana, los feriantes de Salamanca denunciaron la “situación límite” que están viviendo por la pandemia del Covid-19 y realizaron un llamamiento desesperado a las Administraciones para que atendieran sus reivindicaciones y les ayudaran a superar las terribles consecuencias que el coronavirus está teniendo en su sector, del que dependen 60 familias en Salamanca y más de 200 empleos directos. Asimismo, criticaron la “precariedad y futuro incierto” del sector, especialmente porque la temporada de ferias y verbenas se extiende de abril a octubre y este año no se está desarrollando.

Ante este difícil escenario que atraviesan, la asociación de feriantes de Salamanca solicitó de forma urgente una reunión con el Ayuntamiento para que permitiera la instalación del parque de atracciones temporal presentado para las Ferias de septiembre. Se trata de un minucioso proyecto de parque de atracciones "seguro" con 2.725 personas de aforo, vallado en la Aldehuela, tres accesos con control de temperatura y agente de seguridad, distanciamiento entre las atracciones y todas las medidas de higiene establecidas.

Desde el Ayuntamiento indican a SALAMANCA24HORAS que aún no se ha tomado una decisión sobre la instalación o no de este "parque seguro" que plantean los feriantes para septiembre, debido a que el concejal Fernando Carabias no ha podido mantener la reunión debido a que la que se fijó en primer lugar —para este martes 25— no pudo celebrarse por un problema de agenda de los feriantes.

Cabe destacar que otra importante actividad festiva que tiene lugar siempre en las Ferias de septiembre, como es el circo, sí que se ha aprobado y ya se ha instalado junto al aparcamiento de Las Bernardas. Sus actuaciones comenzarán la próxima semana.

Movilización de los feriantes el próximo martes con una cacerolada en las Cortes: "No nos dejan trabajar"

Mientras tanto, los feriantes de Castilla y León llevarán a cabo una cacerolada el próximo martes, 1 de septiembre, ante la sede de las Cortes de Castilla y León, donde se celebrará el primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones, para expresar su protesta por el "abandono" de la Junta, a la que acusan de haber dejado "tirado" a un sector que ha pasado de tener unos 2.500 industriales en la Comunidad antes de la crisis del COVID-19 a entre 700 u 800 en la actualidad.

"Nosotros hemos sido los tirados, las orquestas, las pirotecnias, las charangas, todo el sector del ocio. Tenemos que comer, tenemos familia. Somos los feriantes, los del algodón de azúcar, los de las palomitas... y a mucha honra", ha reivindicado el presidente de la Unión de Industriales de Feriantes de España, Ángel Gutiérrez, que ha advertido de que están teniendo que "sujetar" al sector ya que quiere acudir a las Cortes con sus camiones y con sus remolques e, incluso, salir a la carretera.

"Que alguien tome cartas en el asunto porque al colectivo no lo podemos sujetar", ha asegurado Gutiérrez que, tras reconocer que la Junta de Castilla y León está preparando una "pequeña ayuda" para reactivar este sector el año que viene, ha augurado que será "insuficiente" ya que ya se han quedado muchos industriales por el camino mientras que los que se mantienen siguen parados sin actividad y con sus créditos e hipotecas.

"No nos dejan trabajar (...) en la desescalada todo el mundo ha salido y nosotros no. La Junta nos ha dado de lado", ha lamentado el presidente de la Unión de Industriales de Feriantes de España que ha recordado que se trata de un sector familiar "muy grande" que mueve mucho camión y mucho proveedor, además de la actividad en los bares, restaurantes y comercios de las localidades que visitan con sus puestos y atracciones.

"Nos descartaron de un plumazo", ha continuado Ángel Gutiérrez en referencia a las condiciones que ha impuesto el Gobierno autonómico al sector para iniciar la actividad tras la suspensión del estado de alarma. "Son reglas imposibles", ha reconocido por su parte el procurador socialista que ha reivindicado un poco de "sensibilidad" a la Junta para que se responsabilice de la situación y articule una ayuda que ayude a estos industriales a aguantar la situación, por lo menos hasta marzo de 2021 cuando se podría iniciar la nueva temperada de ferias y fiestas.

Las ayudas de la Junta para no abandonar a los feriantes... ni a los hosteleros

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, anunció este jueves —poco después de conocerse la movilización de los feriantes para el martes en las Cortes— que la próxima semana o como máximo en quince días el Ejecutivo autonómico presentará un plan de medidas dirigido a sectores económicos como la hostelería y los feriantes, que incluirán iniciativas legales, fiscales, incentivos y ayudas de liquidez para atajar las pérdidas por la crisis del coronavirus.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea reconoció que se trata de sectores "castigados" por las consecuencias de la pandemia. El portavoz del Ejecutivo ha detallado que representantes de las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, Cultura y Turismo y Fomento y Medio Ambiente se han reunido después del Consejo de Gobierno para perfilar estas ayudas.

Este anuncio de Igea ha coincidido con la reunión mantenida también el jueves por representantes del sector de los feriantes con el Grupo Parlamentario Socialista, que ha anunciado iniciativas para ayudar a este colectivo.