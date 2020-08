VÍDEO | Publicar en tiempos de pandemia: Los nuevos libros de los salmantinos Christian Furquet y Jorge Poveda

Christian Furquet es licenciado en Comunicación Audiovisual y Máster en Guion Cinematográfico y Televisivo por la Universidad Pontificia de Salamanca. En 2012 publicó su primera novela, El Carnaval de los Sueños Rotos; y al año siguiente, Si las Paredes Hablasen. Asimismo, ha participado en algunos medios de comunicación y en varios proyectos de guion cinematográfico.

El punto de partido de su nueva novela, que lleva el título de La prisionera de la cumbre nevada, es la aparición de un cuerpo sin vida en el bosque de Las Batuecas, en La Alberca. Se trata, por lo tanto, de una novela negra, una historia policiaca que forma parte de una trilogía, El juego de la serpiente, y que también recorre otras localidades de Salamanca como El Cabaco o Mogarraz, a través de los personajes de la periodista Aura Valdés y el sargento Leo Baeza, en una nueva investigación.

El libro ha sido lanzado a través de Amazon.









Por su parte, Jorge Poveda Arias es un joven investigador salmantino que, en su última obra de divulgación científica, explica la ciencia que hay detrás de los alimenos más cotidianos.

"Pero… ¿qué estamos comiendo? trata de desmontar muchos de los mitos que acompañan a los alimentos que consumimos, intentando despertar la curiosidad del lector por la ciencia que hay detrás de todo lo que nos rodea. Mediante un lenguaje asequible y cercano, se muestran diversas historias breves de divulgación científica que le permiten al lector reflexionar sobre toda la información que nos llega día a día acerca de los alimentos. Como algunos ejemplos, se desvela el secreto del origen del sabor a vainilla (algo que jamás imaginarías), se desmontan mitos sobre el zumo de naranja, el aceite de colza, las bebidas energéticas o las agujetas, o se habla de intolerancias, como al gluten o a la lactosa", indica el autor.

El libro ha sido publicado por la editorial Kindle, del grupo Amazon, pudiéndose adquirir fácilmente a través de la plataforma de venta online.

Jorge Poveda es un investigador salmantino con una prolífica producción literaria, centrada en acercar la ciencia a la sociedad. A día de hoy, tiene en el mercado 12 libros, de los cuales la mitad son obras de divulgación científica, con títulos como De “bichos”, plantas y vacunas (2017), Algunas de las más sorprendentes enfermedades causadas por pequeños organismos (2018), o De grandes científicos, plantas y bichos (2019).

Con tan solo 28 años, el joven salmantino es doctor en Agrobiotecnología por la Universidad de Salamanca y doctor en Ingeniería de Biosistemas por la Universidad de León. En la actualidad, desarrolla su carrera investigadora en la Misión Biológica de Galicia, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde el grupo al que pertenece estudia los beneficios de las brásicas (brócoli, coliflor, repollo, etc.) en la salud humana y cómo mejorar su cultivo desde diversas aproximaciones.

Su actividad como divulgador científico no se limita a la escritura de libros y artículos, sino que incluye su participación en charlas, conferencias y talleres por todo el territorio nacional, en eventos como PechaKucha, Con Ciencia, Té, Desgranando Ciencia, 3MT o La Noche Europea de los Investigadores. Está convencido de la necesidad de acercar la ciencia y la investigación a la sociedad, pues es algo imprescindible para poder comprenderla, respetarla y apoyarla. Tal y como cierra su último libro “La ciencia que no es divulgada hacia la sociedad, es como si no existiera”.