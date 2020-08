El PSOE de Castilla y León ve en Mañueco a un "valido de Casado" e ironiza sobre que Igea prefiera que gobierne Sánchez en la región

El secretario regional del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha comparado al presidente de la Junta , el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, como un "valido" del presidente nacional del PP, Pablo Casado, y ha ironizado sobre que el propio vicepresidente del Gobierno castellanoleonés, Francisco Igea, de Ciudadanos, quiera que gobierne Pedro Sánchez en la Comunidad.

"¡Cómo no lo voy a entender!", ha ironizado Tudanca que ha afeado la estrategia de Fernández Mañueco de centrar su actividad política en "no hablar de lo suyo" para hablar sólo de Madrid, en referencia a la comparecencia del jefe del Ejecutivo autonómico a petición propia en el primer pleno de las Cortes para dar cuenta de los detalles de la XXI Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 31 de julio.

Luis Tudanca a acusado a Alfonso Fernández Mañueco de dedicarse a hacer oposición al Gobierno de España "por orden de Casado" que, según ha considerado el socialista, es el que dice al presidente de la Junta de Castilla y León qué hacer, qué pensar y qué decir.

Por otro lado, el secretario regional del PSOE ha recordado al presidente de la Junta que sigue vigente el Pacto por la Reconstrucción de Castilla y León firmado el pasado mes de junio por lo que ha exigido el "cumplimiento estricto" de todos los puntos, "desde el primero hasta el último", para, a partir de esa premisa hablar de la posibilidad de llegar a un consenso sobre el presupuesto de la Comunidad.

De lo contrario, ha advertido, no habrá nada nuevo que pactar ya que se demostraría que la Junta de Castilla y León no tiene palabra porque no cumple los acuerdos, un incumplimiento, ha recordado, que no perjudica al PSOE sino a los castellanoleoneses cuyas esperanzas están defraudando en un momento en el que se necesita certidumbre y medidas de protección y de recuperación económica.

"Si no quieren, si no pueden o si no saben, que se vayan", ha sentenciado Luis Tudanca.