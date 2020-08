​Andrés y Kamal, dos apuestas "sobre seguro" para el Guijuelo

Ronda de presentaciones en el Club Deportivo Guijuelo. El director deportivo Astu estuvo junto a Kamal y Andrés González y también se refirió a la última adquisición: Raúl Parra.

Astu. "Tenemos la primera presentación de nuevos jugadores del Guijuelo. Los dos tienen mucha experiencia y son apuestas sobre seguro. Andrés es lo que pretendíamos para una temporada en la que no hay que hacer muchas pruebas y sabemos que tiene experiencia y sabe competir. Firma por dos temporadas y sabemos que aporta mucho a nivel vestuario. Kamal también tiene experiencia y agradecerle que fuese el primero en apostar por el Guijuelo. Confió en nuestra idea de plantilla. Raúl Parra es sub23, tiene recorrido y viene del filial del Mallorca. Nos gustó porque es diferente a Andrés en ese perfil. Respecto a los jugadores que están a prueba, les hemos dado a todos unos 15/20 días para que todos puedan jugar al menos un partido. Esperemos tener la plantilla completa a partir del tercer amistoso. Ayub coincide con las características que nos pide el míster en esa posición y Borrego es un futbolista en propiedad pero sí es cierto que está en una fase de prueba y tenemos necesidad de un jugador en esa posición. Si le encaja a los míster, perfecto".





Andrés. "Tengo más experiencia que cuando vine a Salamanca. Cuando vine solo tenía tres años de profesional. Todos los jugadores, cuando pasamos una lesión grave, nos hacemos mas maduros. Pero también más listo en el terreno de juego y ahora entiendo mejor cuándo subir la banda y cuándo no. Ha sido una primera semana dura de entrenamiento porque no he podido tener regularidad".





Kamal. "Todo fue muy sencillo. Hablé con Astu tiempo atrás y fue muy fácil. Lo que quiero es ayudar al grupo en el campo. Marcos y Jacobo nos están metiendo sus ideas a todos".