Miki Muñoz en su presentación como nuevo jugador de Unionistas: ''La idea del entrenador es que Unionistas domine los partidos''

Unionistas de Salamanca ha presentado a su último fichaje, 'Miki' Muñoz. De esta forma, el conjunto charro refuerza una de las posiciones en las que actualmente tiene un mayor déficit como es el centro del campo.

Miki es un futbolista madrileño de 23 años de edad que se desenvuelve con comodidad en todas las posiciones de centro del campo. Tiene una gran capacidad de recuperación y criterio en la salida del balón que aportará una gran polivalencia en la parcela central unionista, puesto que puede actuar tanto delante de la defensa como en posiciones más avanzadas. Precisamente de esta polivalencia, ha hablado en su puesta de largo como jugador unionista: ''Puedo adaptarme a lo que me pida el míster pero donde más cómodo me siento quizá sea por delante de la defensa''.

Asimismo, el jugador ha aludido a las intenciones de Hernán Pérez de que Unionistas sea un equipo protagonista y domine los partidos. Sobre este aspecto, dice Muños que ''Hernán me ha dado mucha confianza porque soy un jugador que me gusta mucho tener el balón y sacar la pelota jugada desde atrás y con criterio...Habrá veces que no tengamos el balón pero también se puede dominar el juego sin balón''

A pesar de ser un jugador que no tiene experiencia en la categoría, Miki se muestra confiado en sí mismo y admite que ''a pesar de ser un jugador que me gusta el balón, estoy creciendo mucho sin balón y estoy seguro de que lo voy a poder demostrar''.

Por último, sobre la confección de los grupos dice ''es una competición donde la igualdad máxima, da igual donde te pongan que no va a haber un partido fácil''.