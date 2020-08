​Los entrenadores de Salamanca CF UDS, Unionistas y Guijuelo valoran los rivales del subgrupo liguero

Una vez conocido el subgrupo en el que militarán los equipos salmantinos la próxima temporada en Segunda División B, SALAMANCA24HORAS se puso en contacto con los entrenadores de Salamanca CF UDS, Guijuelo y Unionistas para conocer sus impresiones. Sergio Egea ya dejó su impresión en sala de prensa, mientras que Hernán Pérez y Jacobo Montes dieron su visión a este medio.

Jacobo Montes, entrenador del Guijuelo. “El grupo, dentro de lo complejo que podía haber sido estar encuadrados con los ocho de Castilla y León, creo que hemos dejado a cuatro equipos fuera. Y los hemos sustituido por los gallegos. Está el Deportivo, el Ferrol y el Pontevedra están haciendo una inversión importante, el Coruxo mantiene el mismo bloque, el Compostela siempre es un equipo puntero y el Celta B es una incógnita. Creo que el subgrupo tiene nivel elevado y quizá el de Asturias con los cuatro de Castilla y León restantes parece que tiene un poco menos de nivel. Pero el campo colocará a cada uno en su sitio. Nos centramos desde ya en el subgrupo que nos ha tocado y a mejorar nuestro equipo”.

Sergio Egea, técnico del Salamanca CF UDS. “Nos extrañó irnos con el grupo de Galicia. Todos queremos ser protagonistas. Respetamos a todos. El objetivo primero es la PRO. Sin hacer el uno, no se puede hacer el dos”.

Hernán Pérez, entrenador de Unionistas. “A mí, a priori, me gusta. Me parece un grupo atractivo a nivel deportivo y de espectador. Todavía no he podido profundizar en los equipos y plantillas. En prinicipio, estoy contento. Me hubiese gustado jugar con los asturianos por el tema sentimental de ir a mi tierra. No encuentro que un subgrupo sea más fácil que otro”.