Los concejales socialistas plantean que el Ayuntamiento gestione un programa de alquiler de viviendas vacías en Salamanca

Los concejales socialistas del Ayuntamiento de Salamanca José Luis Mateos y Álvaro Antolín han presentado en la mañana de este martes, 1 de septiembre, una de las iniciativas que, en forma de moción, presentarán en el próximo pleno municipal que tendrá lugar este viernes para buscar el apoyo del resto de grupos políticos y que sea aprobada.

Se trata de la creación de un Programa de Alquiler de Vivienda Vacía. "Este programa, que es novedoso en la ciudad de Salamanca, no lo es en otras localidades de nuestro entorno geográfico cercano, que se ha puesto en marcha en los últimos años y que ha propiciado una garantía a los propietarios de vivienda vacía que la quieren poner a disposición del mercado del alquiler, pero que, por circunstancias, no lo hacen porque consideran que el mercado no les ofrece suficiente protección o seguridad", ha explicado José Luis Mateos. "En este caso, deberá ser el Ayuntamiento el que asuma ese tipo de incertidumbres que se generan habitualmente en el mercado del alquiler", ha afirmado.

El PSOE considera que existe una "necesidad real" de vivienda en la ciudad de Salamanca. "Según el último censo del INE de vivienda vacía, la ciudad de Salamanca cuenta con más de 12.900 domicilios de este tipo y existe demanda. Si hay una realidad como que hay casas vacías y hay demanda de vivienda, creemos que el Ayuntamiento, de manera complementaria a la promoción de vivienda propia, lo que tiene que hacer es poner en marcha programas de este tipo para incentivar la salida al mercado del alquiler de la vivienda vacía y facilitar a todas aquellas personas que pudieran querer emanciparse o acceder a una vivienda y no pueden hacerlo en las circunstancias actuales", esos son los objetivos principales que busca el PSOE con esta propuesta, en palabras del portavoz socialista José Luis Mateos.

Por su parte, el concejal Álvaro Antolín ha detallado cómo pretenden articular este Programa. "Queremos que se realice a través del Patronato Municipal de la Vivienda y de Urbanismo. Los propietarios de viviendas que lleven un determinado tiempo con la casa vacía cedan la gestión temporal del alquiler al Patronato, debido a que esta entidad cuenta con la capacidad y experiencia para hacerlo". Tal y como afirma Antolín, actualmente el Patronato de la Vivienda "gestiona alquileres de las promociones que ha desarrollado él mismo, por lo que en este caso ofrecería la gestión del alquiler, como son los cobros; buscaría inquilinos, contaría con un seguro de vivienda para el tiempo que dure el alquiler y ofrecería un seguro de impago del alquiler para dar protección en todo momento a los propietarios y garantías de que siempre van a cobrarlo. Por último, daría una ayuda para hacer frente al pago de gastos de comunidad, así como ayudaría en la financiación de las mejoras necesarias del piso", ha explicado el concejal.

A cambio de esto, el propietario permitiría que el precio del alquiler se limitara. "Para esto, el precio se puede establecer de muchas maneras, pero lo que nosotros proponemos, que consideramos más oportuno, es limitar el precio del metro cuadrado. Por ejemplo, una experiencia similar en el Ayuntamiento de Valladolid limita el precio del metro cuadrado a 5 euros. De esta manera, un piso de 90 metros cuadrados se alquilaría por 450 euros, que es lo que percibiría el propietario, sumado a los gastos de la ayuda a la comunidad, el seguro de vivienda y el de impago", afirma Antolín.

"Hay que tener en cuenta que, actualmente, el precio del metro cuadrado en el alquiler de Salamanca supera los 7 euros por metro cuadrado", aseguran los dos concejales socialistas, indicando que, lo que presentan "es una solución a un problema, como es el del precio de la vivienda en alquiler". "Se trata de una solución más rápida que desarrollar promociones urbanísticas de vivienda pública, además de más económica. Pero, en todo caso, consideramos que es una medida complementaria al desarrollo de las promociones que ya se realizan", han concluido.