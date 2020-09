La Junta anuncia medidas restrictivas en Salamanca: no más de 6 personas en terrazas y restaurantes, 15 en velatorios, 25 en cines y teatros y 50 en los toros

Las restricciones, que en ningún caso afectarán a la movilidad, comenzarán en la medianoche de este jueves y por el momento sólo afectan a la capital charra y a Valladolid, que vivirán “las fiestas más distintas pero las más importantes de su vida”. Se debe al aumento exponencial de los casos del coronavirus en Salamanca. Por el momento no se confinará a la población, pero Igea no lo ha descartado si no se logran frenar los contagios

La Junta de Castilla y León ha decidido aplicar medidas restrictivas en el municipio de Salamanca, así como en el de Valladolid, dado el aumento exponencial de casos de coronavirus que se está produciendo en la ciudad charra en los últimos siete días.

Medidas que precisarán de la colaboración de todos los ciudadanos y que no son "lo peor que puede ocurrir", explicaba el vicepresidente Igea, afirmando que "no es el último paquete de medidas que estamos dispuestos a aplicar si es preciso" en relación a un confinamiento que no se aplicará por el momento pero que no ha descartado si no se logra frenar el ritmo de contagios, si bien ha reconocido que "la economía se paralizaría y los ciudadanos se verían perjudicados", por lo que no sabe si la sociedad podría permitírselo. "Intentemos evitar esa situación", ha resumido.

Entre las medidas "duras y restrictivas", que comenzarán en la medianoche de este jueves, 3 de septiembre (este miércoles todavía no se aplicarán, ya que es cuando la orden se publicará en el Bocyl), se contempla que no se puedan reunir más de 6 personas en terrazas y restaurantes, 15 en velatorios, 25 en cines y teatros y 50 en los toros, entre otras restricciones de reunión.

"No es una Fase 1: no hay ni horarios ni restricciones de movilidad"

Medidas que sólo se aplican, de momento, a la capital charra, no al resto de la provincia, y que tampoco afectan a la movilidad, que tampoco queda restringida. De hecho, fuentes de la Junta de Castilla y León confirman a SALAMANCA24HORAS que "no es una Fase 1, porque no hay ni restricciones de movilidad ni horarios", e insisten en que las restricciones sólo se aplican a la hora de aforo y reuniones.

Francisco Igea reconocía que tanto Salamanca como Valladolid deberían vivir esta semana unos días “muy especiales”, ya que ambas ciudades celebrarían sus fiestas patronales. Sin embargo, el vicepresidente insistía en que este año la celebración que piden a los ciudadanos es que “cuiden de los suyos”.

“No hay nada más importantes en las próximas semanas que cuidar unos de otros”, proseguía Igea, quien pedía la colaboración ciudadana a la hora de cumplir las medidas porque “sólo entre todos seremos capaces de evitar situaciones como marzo y abril”. Eso sí, también recordaba que, todos aquellos que no la cumplan, estarán sujetos a una sanción administrativa que puede ir desde los 100 hasta los 600.000 euros, en función de la gravedad de la misma.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local de Salamanca serán las encargadas de realizar la vigilancia de estas medidas. Por ello, tanto la Delegación del Gobierno como el Ayuntamiento de la capital charra ya han sido notificados con la orden aprobada en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este martes.

Todas estas restricciones se aplicarán durante los próximos siete días, si bien están sujetas a una prolongación en el tiempo en función de la evolución epidemiológica. Igea apuntaba que las medidas “no van a tener un efecto de manera inmediata” y que, tanto en Salamanca como en Valladolid, se incrementarán los hospitalizados en planta y en UCI en los próximos días “y, por desgracia, se incrementará posiblemente el número de fallecidos”.

“Las fiestas más distintas pero las más importantes de su vida”: Estas son las limitaciones de reunión

Francisco Igea ha mostrado su deseo de volver a la situación de mayo, cuando el coronavirus estaba en un momento de contracción y los casos se iban reduciendo día a día. Para ello, ha pedido a los ciudadanos salmantinos que disfruten de “las fiestas más distintas pero las más importantes de su vida”.

Es por ello que la Junta ha decidido aplicar unas medidas restrictivas que, fundamentalmente, son una restricción de las reuniones y agrupaciones de personas. Medidas destinadas a proteger la salud de los habitantes de Salamanca y frenar la transmisión del virus, por lo que se aplicará a todo el ámbito territorial del municipio.

Según ha anunciado el vicepresidente de la Junta, estas son las limitaciones de reunión de personas:

– En velatorios y entierros, podrán asistir un máximo de 15 personas al aire libre y 10 personas en interior. Además, en la comitiva para el entierro sólo podrán acudir 15 personas entre familiares y allegados además de quien oficie el acto de despedida del difunto.

– En celebraciones civiles o religiosas (como bodas o comuniones) o en lugares de culto, podrán reunirse un máximo de 50 personas al aire libre o 25 personas en espacios cerrados, y siempre sin superar un tercio del aforo máximo.

– En bares, restaurantes y otros negocios de hostelería y restauración se prohíbe el consumo en barra, y en el interior sólo podrá consumirse en las mesas y sentados. Las mesas podrán tener un máximo de seis personas que contarán con mascarillas y distancia de seguridad.

– En las terrazas tampoco podrán reunirse más de seis personas, que también deberán mantener la distancia de seguridad respecto a otras mesas. En ningún caso está permitido el consumo de pie.

– En cines, teatros, auditorios, circos, espectáculos taurinos, locales y establecimientos destinados a los espectáculos públicos, a las actividades culturales y recreativas y espacios similares tendrán un máximo de 25 personas si son espacios cerrados y 50 personas al aire libre.

– La actividad deportiva no federada podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico y hasta un máximo de cinco personas de forma simultánea. En instalaciones y centros deportivos el límite también será de cinco personas.

– La actividad deportiva federada de competencia autonómica también podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico y hasta un máximo de cinco personas de forma simultánea en el caso de los entrenamientos. No se aplicará este límite en las competiciones donde las reglas federativas garanticen espacios diferenciados para cada equipo.

– A eventos deportivos podrá asistir público, con un límite máximo de 25 personas para lugares cerrados y de 50 personas tratándose de actividades al aire libre.

¿Qué pasa con las reuniones familiares o privadas?

Las reuniones familiares y privadas se limitan a un número máximo de 10 personas, ya se celebren en espacios públicos o privados, excepto en el caso de personas convivientes.

Francisco Igea ha pedido que todo el mundo cumpla las restricciones porque, ha remarcado, “quien no lo haga pone en riesgo la salud y la vida de todos”. Eso sí, el vicepresidente también ha mostrado su optimismo porque “hay un horizonte” al que hay que intentar volver a la mayor brevedad posible, si bien no será fácil.

Respecto a la vacunación de la población, el también médico ha hablado de enero como fecha en la que una gran mayoría de personas tanto en la Comunidad como en España podrían acceder a la amisma.

También hay restricciones en las siguientes actividades:

– Zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos: las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse con una capacidad máxima de 10 personas, incluidos los monitores y deberán establecerse las medidas necesarias para procurar la distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad excepto en el caso de personas convivientes.

– Bibliotecas, archivos, museos y salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales: en la realización de actividades culturales en estos espacios se aplicará un máximo de hasta 10 personas en las actividades de grupos, incluido el monitor o guía y deberán establecerse las medidas necesarias para procurar la distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad excepto en el caso de personas convivientes.

– Realización de actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil: las actividades deberán realizarse en grupos de hasta 10 personas participantes, incluyendo los monitores correspondientes, que deberán trabajar sin contacto entre los demás grupos.