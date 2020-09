Cabrerizos pierde una subvención de 20.000 euros por no presentar la solicitud dentro de plazo

El Ayuntamiento de Cabrerizos ha perdido una subvención de 20.000 euros, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, "por no presentar la documentación en forma y plazo", tal como ha denunciado Luis Óscar Bueno, portavoz del Grupo Ciudadanos.

El portavoz ha indicado que es una subvención denominada ELTUR 2020, destinada para apoyar la contratación temporal de desempleados con el objetivo de realizar obras y servicios relacionados con actividades del sector turístico y cultural.

Según los baremos, a Cabrerizos le corresponderían 20.000 euros por el número de desempleados censados, pero el Ayuntamiento ha perdido esta subvención "por no presentar la solicitud dentro del plazo”.

"En la situación de crisis económica y sanitaria no se entiende la pasividad de nuestros dirigentes. Necesitamos representantes que estén para solventar los problemas, con capacidad para gestionar y negociar. Y en particular, el alcalde en funciones, Jesús Quintero, y el equipo de gobierno del PP no están a la altura". Luis Óscar Bueno, recuerda que Ciudadanos va a pedir responsabilidades "por este y otros asuntos que no han sido aclarados por el equipo de gobierno".