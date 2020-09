Podemos Salamanca exige mayor responsabilidad a los hosteleros en cuanto al cumplimiento de las medidas de seguridad

Podemos Salamanca preguntará al Ayuntamiento en el próximo Pleno el número de denuncias o expedientes abiertos por la policía municipal en relación con el incumplimiento tanto de la distancia de seguridad como del uso de mascarilla en las terrazas de nuestra ciudad. Desde el grupo político recuerdan el aumento de los casos de COVID-19 en Salamanaca y "el incumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes".



"Para paliar el efecto de la crisis nuestro Ayuntamiento ha permitido colocar terrazas a todos los establecimientos de hostelería, independientemente de que en ejercicios anteriores se dispusiera o no de ellas. Se han ocupado espacios de aparcamiento tanto libres como reservados para personas con movilidad reducida, e incluso se han cerrado al tráfico calles para poder colocar más mesas. Es escandaloso observar cómo muchas de esas terrazas siguen sin mantener la distancia obligada por ley y que el uso de la mascarilla es la excepción, con la excusa de que en ellas se come y se bebe. Sin embargo el vicepresidente Sr. Igea ha afirmado tajantemente que en Castilla y León es obligatorio el uso de la mascarilla constantemente y eso implicaba el uso de la mascarilla en las terrazas salvo en el momento puntual de consumo, es decir mientras se lleva el alimento o la bebida a la boca", indican.

Desde el grupo municipal se pide "responsabilidad a los hosteleros, quienes han sido tan reivindicativos pidiendo ayudas. Tienen obligatoriamente que hacer cumplir las normas y si no es así llamar a la autoridad para que actúe en consecuencia, porque no solamente tienen que participar en el control de la pandemia, sino que tienen la obligación de proteger a sus trabajadores y por lo tanto no pueden consentir que alguien esté en la terraza sin tener la mascarilla puesta y por supuesto que nadie pueda solicitar una consumición sin el uso de esa mascarilla".

Hace una semana, el concejal de Turismo, Fernando Castaño, "se manifestó a la cabeza de los hosteleros pidiendo que no se cierre el ocio nocturno, pero la evidencia lo desaconseja. Los expertos insisten que en España si se está manteniendo los niveles de pandemia actuales es por las reuniones de fiesta, familias y ocio nocturno", añade Podemos.

Podemos Salamanca "exige que nuestro Ayuntamiento, además de pedir responsabilidad a la ciudadanía, asuma la suya y actúe controlando lo que le corresponde. La semana que viene se inicia las fiestas y no se puede consentir que la celebración de las “no fiestas”, nos lleve a la saturación de nuestro sistema sanitario y volvamos a tener que lamentar las muertes que nos acompañaron en los meses de marzo y abril". Y culmina indicando que "la responsabilidad ciudadana es crucial, pero la responsabilidad de las Instituciones es obligatoria".