Casado apunta al aumento de la movilidad y a la falta de rigidez en las cuarentenas como las causas de la incidencia del coronavirus en Salamanca

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha apuntando este miércoles en su visita al Ayuntamiento de Salamanca, al aumento de la movilidad durante la época estival y a la “falta de rigidez” en las cuarentenas como las dos causas principales que han podido causar el aumento de la incidencia del coronavirus en la ciudad de Salamanca.

La epidemia se mantuvo más o menos estable durante el mes de julio pero, a partir de la segunda quincena de agosto, los casos comenzaron a aumentar de forma exponencial, afectando especialmente a las zonas básicas de salud de la capital charra. Para la consejera, este cambio “puede tener muchas razones”, entre las que también está la densidad de población. Eso, unido al movimiento de personas que se ha producido en el verano, puede ser una de las causas de la mayor incidencia del virus, tanto en Salamanca como en Valladolid.

Además, según ha asegurado Casado, “hay determinadas maneras de entender la salud que hacen que algunas personas no sean lo más rígidas que pueden con las cuarentenas”. La consejera ha insistido en la importancia de ser especialmente rigurosos a la hora de evitar los contactos en el momento en que una persona presenta síntomas o ha estado con otras que son o pueden ser portadoras del coronavirus. “Lo importante no es cuándo me dan el resultado sino guardar la cuarentena. Es lo que rompe la cadena de transmisión”, ha indicado.

De este modo, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y Léon ha insistido en el lavado de manos, el uso de mascarillas y el mantenimiento de la distancia interpersonal como claves para mantener a raya al coronavirus.