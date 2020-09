Jorge Javier desvela que el ictus fue debido a sus problemas con Hacienda

Jorge Javier Vázquez ha regresado por todo lo alto. El presentador se ha sumado al repertorio de ‘Sálvame’ después de disfrutar de sus vacaciones y su llegada no podía pasar ni mucho menos desaperciba, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

De hecho, el presentador ha vuelto a poner sobre la mesa sus problemas con Hacienda, que regresan a la actualidad. Así, el propio protagonista ha asegurado que “después de 10 años, es un tema que he tenido en silencio, empiezo a ver la luz de un proceso muy complicado. Después de que pase lo del coronavirus, porque ahora no es momento, me gustaría sentarme a explicarme lo que ha sucedido. Para mí han sido años donde he tenido que luchar contra muchos sentimientos: rabia, frustración, miedo, incertidumbre y ganas de abandonar y dejarlo todo”, ha empezado.

“No debo absolutamente nada a Hacienda. Tengo dos años en el Tribunal Supremo. He ganado siete años”, ha asegurado, explicando: “En cuanto al IRPF, tributo al 48%, que es el tramo máximo que se tributa en la comunidad que resido, que es la Comunidad de Madrid”.

En cuanto a la situación actual que vive el país, ha indicado: “En esta época de crisis en la que mucha gente se va a ver afectada, no creo que debieran pagar siempre los de siempre y creo que las rentas altas debemos ser las que arrimemos el hombro y paguemos más impuestos”.

Y ha concluido que después de todos estos problemas con Hacienda, a las dos semanas “me dio un ictus”, rememorando el mal trago que tuvo que pasar en aquella época.