Vecinos de Carrascal de Barregas tachan al alcalde de "irresponsable": Participó en las 'no fiestas' mientras esperaba el resultado de la PCR que fue positivo

El alcalde de Carrascal de Barregas, Guillermo Rivas, conoció el domingo pasado, 30 de agosto, que el resultado de la PCR que esperaba desde el jueves había dado positivo, sumándose a otros dos positivos ya confirmados entre sus familiares más cercanos.

Con este resultado positivo de la PCR, vecinos de esta localidad han denunciado "su comportamiento incívico", con una actitud que consideran "irresponsable, al hacer vida normal durante el fin de semana", teniendo en cuenta, por un lado, los positivos confirmados de varios familiares directos que conviven en su domicilio y, por otro, estar pendiente del resultado de la prueba, que finalmente fue positiva.

Como han explicado a SALAMANCA24HORAS, el fin de semana pasado se organizaron unas 'no fiestas' con actividades culturales -conciertos, cuentacuentos, gymkana y bingo-, "acudiendo el alcalde a la mayoría de los actos", tal como han confirmado vecinos de Carrascal de Barregas que coincidieron con el alcalde.

Un hecho que ha indignado a estos vecinos, teniendo en cuenta que, con dos casos en su familia, se encontraba a la espera de los resultados de la prueba realizada el jueves pasado. "Clama al cielo, esperando el resultado, con covid en su familia y él, haciendo vida normal".

Con el resultado positivo en covid, Guillermo Rivas "tampoco comunica a los rastreadores todos los contactos de riesgo acontecidos esos días", indican estos vecinos, por lo que ahora, los trabajadores municipales "reclaman que sea el Consistorio el que les realice las pruebas PCR por contactos de riesgo con el alcalde". Una cuestión, aseguran, "que el equipo de gobierno pretende cubrir con las arcas municipales y sin depurar responsabilidades sobre el alcalde por su actitud irresponsable".

PCR positivo, aislamiento y estudio de contactos

El protocolo de la Junta de Castilla y León establece que todos los casos sospechosos tienen que mantenerse en aislamiento a la espera del resultado de la PCR y, en el caso de resultar positivo, se iniciará la búsqueda de los contactos estrechos convivientes.

Con unos niveles de contagio que llevan camino de igualar a los del inicio de la pandemia en marzo, el médico Ángel Sánchez, especialista en Medicina Familiar, explica qué hay que hacer en caso de ser un contacto estrecho. "Hay que echarle paciencia porque hay que llamar al centro de salud, que te hagan una PCR y aislarse durante al menos 14 días, independientemente del resultado". Si el resultado es negativo, aislamiento de 14 días y, si es positivo, aislamiento y estudio de contactos.

En resumen, "si has tenido un contacto, aunque tengas PCR negativa, te quedas en casa; si estás esperando el resultado de la PCR, te quedas en casa y si tienes síntomas y aún no te has hecho la PCR, te quedas en casa", aclara el doctor Ángel Sánchez.