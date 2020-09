El PSOE responde a Casado: "No es el momento de cerrar consultorios locales y centros de salud, hay que reforzar la Atención Primaria"

"La situación sanitaria en la provincia es insostenible, con deterioro, abandono, una gestión nula y un presidente de la Junta agazapado". El portavoz socialista en la Diputación, Fernando Rubio, se ha mostrado crítico y duro con la realidad sanitaria en los pueblos de Salamanca, dejando claro que "no es el momento de cerrar consultorios y centros de salud y sí de reforzar la Atención Primaria, también en el medio rural".

Rubio ha recordado que el pasado 24 de agosto, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, se refirió a la posibilidad de cerrar consultorios médicos locales y centros de salud "por falta de personal". Este mismo lunes en el pleno ordinario provincial, añadió el portavoz socialista, tanto el PP como Ciudadanos "rechazaron la moción presentada por el PSOE" en la que se pedía al presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, que tranquilizara a los ciudadanos garantizando la continuidad de los consultorios médicos locales.

"La gestión sanitaria es un caos, sin pautas claras ni para los profesionales ni para los municipios", explicó Rubio, refiriéndose así al cierre de consultorios, a las consultas por la ventana o por teléfono, a las visitas a domicilio, a las citas previas con atención en el consultorio, a la citas con atención en el domicilio o a citas con atención en el consultorio de referencia.

"Sacyl se salta el protocolo en Salamanca, hace PCR a contactos estrechos hasta 10 días después"

Asimismo, Rubio ha denunciado que Sacyl en Salamanca se está saltando el protocolo por no hacer PCR a los contactos estrechos de un positivo hasta pasados 8 o 10 días, "cuando debería ser inmediato" por falta de reactivos, aparatos viejos que fallas o por el trasiego del robot que realiza las pruebas rápidas "que va de provincia en provincia".

Fernando Rubio ha achacado "a la falta de previsión del PP de la Junta", que lleva gobernando la Comunidad 33 años, la situación sanitaria con déficit de profesionales. Más teniendo en cuenta, explica el portavoz, que los expertos ya preveían un repunte de coronavirus en julio y agosto.

Sin embargo, añadió, "a muchos trabajadores eventuales no se les prorrogó el contrato", una medida que está poniendo "en riesgo" la asistencia sanitaria en un momento crítico. A lo que hay que sumar que, a otros, se les contrataba de lunes a viernes "para no pagar los fines de semana". Situaciones que han contribuido a la marcha, tanto de enfermeros como de médicos, a otras comunidades en las que se ofrecen mejores condiciones laborales como el País Vasco, manifestó Rubio.

Con Castilla y León en el puesto 17, a la cola de España por las condiciones laborales de los profesionales, Rubio afirmó que estas condiciones que ofrece la Consejería de Sanidad en Castilla y León lleva a muchos sanitarios a marcharse fuera. Con un ínfimo retorno de médicos, Rubio también aseguró que un alto porcentaje de graduados en Enfermería de la USAL de la última promoción "ya están trabajando fuera", lamentando que la Comunidad "invierte en formación para otras comunidades, con una nula rentabilidad y un saldo muy negativo para Castilla y León".

Con este panorama, Rubio se refirió al reciente encuentro en Segovia de la plataforma 'Emprende en mi pueblo' que ha lanzado la campaña #ConsultoriosAbiertosYa, indicando que más de 3.200 pueblos de la Comunidad "se han quedado sin médico" por el cierre de los consultorios por el coronavirus. "El modelo que se está aplicando ahora es sospechosamente idéntico a los planes de reestructuración de la sanidad rural que la Junta había anunciado antes de la pandemia".

Esta plataforma ha denunciado que, mientras a empresas y particulares se exige adaptar las vidas y los trabajos a la nueva realidad, "para este servicio esencial no están dispuestos a moverse", argumentando la Junta "que no se abrirán hasta que no haya garantías de seguridad, las mismas garantías que sí se exigen a empresas y ciudadanos".