Fernando Castaño: "El Gobierno presidido por Mañueco ha presentado las medidas de forma poco afortunada, generando un alarmismo innecesario. Desde luego no estamos peor que en el resto de ciudades de España, ni mucho menos"

"Los servicios sociales están saturados. Las personas necesitan cubrir sus necesidades básicas y como se siga deteriorando la situación económica no vamos a poder atenderlos a todos. No hace falta concienciar de la gravedad de la situación a los que no han cobrado su ERTE o se han quedado en la calle sin prestaciones. O a los empresarios que no pueden más o se quedaron en el camino", ha indicado