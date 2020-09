Uxío da Pena: ''No necesito el brazalete para sentirme capitán''

El delantero gallego afronta su segunda temporada en el club charro tras una primera en la que se ganó el cariño del respetable del Estadio Helmántico gracias a su entrega y carisma pero una lesión de gravedad en su rodilla cortó de raíz una prometedora temporada. El jugador, atiende a SALAMANCA24HORAS.COM tras el inicio de la pretemporada del equipo que ahora dirige Sergio Egea.

Nueva temporada, ilusión renovada y más en tu caso volviendo de una lesión tan larga

''Si por supuesto, con muchas ganas de que todo vaya bien, que nos curemos en salud nunca mejor dicho, que no haya lesiones y con muchas ganas después de tantos meses parados.''

Lesión de larga duración, mucho tiempo parado ¿Estás ya al 100%?

''Si, en cuanto a la lesión, son muchos meses parados y me va a venir muy bien la pretemporada. La forma de trabajar del cuerpo técnico es lo que necesito yo, empezar más bajo y acabar con un pico de fuerza me va a venir muy bien.''

¿Qué espera Uxío da pena de esta temporada a nivel individual y colectivo? El año pasado hubo mucha inestabilidad y el equipo llevaba una dinámica preocupante antes de la suspensión

''Yo siempre soy de los que piensa que el equipo en el que estoy, estoy porque aspira a lo máximo. Es cierto que el año pasado pintaba muy bien, había mucha expectativa y las situaciones que se dieron, la inestabilidad nos llevó a estar abajo…sin embargo, este año lo veo mucho más calmado, la confianza que da el míster se refleja después y eso es muy bueno para el club.''

¿Te atreves con una cifra de goles?

''No, para nada. Siempre digo que yo quiero meter los goles que el equipo necesite para cumplir los objetivos. Si necesitamos 20 para ascender quiero meter 20 pero si necesitamos 20 y que trabaje en otra zona pues quiero meter 10 y ayudar en otro lado a conseguirlos. En cualquier sitio donde he estado he dado siempre lo máximo y siempre se me ha reconocido por ello.''

Sergio Egea. Primeras impresiones

''No hemos hablado aún en privado. Lo irá haciendo poco a poco, es una persona muy cercana con el grupo. Nos ha dicho que si somos nosotros los que necesitamos algo, tenemos la puerta abierta. La primera charla común ha sido perfecta, transmite mucha tranquilidad, calma, y que el trabajo en este equipo es innegociable, requiere profesionalidad para esta situación y quiere un equipo ganador.''

Nuevo formato de competición

''Pues mira, por un lado, ya tenemos una solución. Había incertidumbre de cómo iba a ser todo... pues hay que ser positivos porque ya tenemos un calendario y una temporada por delante, es peculiar y nos va a costar adaptarnos a que en 20 jornadas te lo juegas todo pero al final es futbol y si en 20 jornadas se solucionan los problemas económicos del país y la situación sanitaria pues perfecto.''

El derbi marcado en rojo en el calendario, tú este año tienes varios partidos más ¿No?

'' Si, especialmente el del Deportivo. Cualquier partido en Galicia va ser más especial para mí…pero también el de Guijuelo que es donde me lesione y me trataron muy bien y tiene entrenadores gallegos, Unionistas es el derbi, el Deportivo es el que me dio la oportunidad, Pontevedra y Pasarón por el tonteo que tuvimos, en Ferrol muchos amigos. Estoy Ilusionado con el grupo y convencido de que esa motivación la voy a tener siempre, en todos los partidos.''

La afición del Salamanca te pide como capitán junto a Amaro y Sergio Molina ¿Te gustaría ser capitán del Salamanca?

''No es algo que me preocupe, prefiero que ese brazalete si lo necesita llevar alguien para sentirse importante que lo lleve esa persona. Yo nunca he llevado brazalete y me considero capitán en todos los equipos en los que he estado. No me hace falta el brazalete para ser capitán. Me gusta transmitir confianza e ilusión a mis compañeros y eso creo que es bueno para el grupo. Me gustaría que se me recordara por ser buen compañero y buena persona.''

Partidos amistosos

''No de momento no, vamos día a día. No sabemos el protocolo de los partidos amistosos aún. Nos han pedido calma y que estemos en casa lo máximo posible. Sería una faena que un compañero diera positivo y retrasemos todo otros 15 días''