Abogados Cristianos pide a la justicia la anulación la restricción de la Junta para las iglesias de Salamanca y Valladolid

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Abogados Cristianos indica que el Gobierno regional "se está extralimitando legislando sobre cuestiones sobre las que no tiene competencias, como la libertad religiosa". La presidenta de la asociación ha anunciado que no descartan iniciar acciones contra la consejera de Sanidad, Verónica Casado, "si no modifica la orden"