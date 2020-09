​Carbayo: “Las no fiestas de este año tienen que ser eso, no fiestas. Habrá que ver que seguimos haciendo para ayudar a hosteleros y otros empresarios”

El alcalde de Salamanca, en el primer día que entran en vigor las restricciones de la Junta, ha advertido que los salmantinos deben tener cuidado “porque el coronavirus está ahí. No estamos en una situación compatible con la fiesta”

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, ha hablado en este primer día que han entrado en vigor las medidas restrictivas impuestas por la Junta. Lo ha hecho aprovechando la presentación del convenio entre Santa Marta y la capital para que la primera forme parte del sistema de préstamos ‘SALenBICI’.

Carbayo ha querido mandar un mensaje de precaución a los salmantinos “porque el coronavirus está ahí. Los contagios y los ingresos aumentan” y ha pedido la colaboración del resto de Cuerpos de Seguridad para ayudar a la Policía Local a controlar a las personas que decidan incumplir las medidas “La Policía Local ya estuvo a disposición del mando único en el Estado de Alarma y desde el Ayuntamiento hicimos todo lo que se nos pidió y mucho más para ayudar, por eso ahora pido la colaboración del resto de fuerzas”

El alcalde ha sido preguntado por la suspensión de las fiestas de la Virgen de la Vega y sobre cuál es la forma que cree que la aceptarán los vecinos, algo a lo que ha respondido tajante “Las no fiestas tienen que ser eso, no fiestas. No estamos en una situación compatible para la celebración”.

En relación con esas restricciones y la cancelación de las fiestas, el alcalde ha asegurado que “la situación es temporal, lo importe será ver, cuando termine este periodo, cómo seguimos ayudando a los hosteleros y al resto de empresarios de la ciudad”. En cuanto a los primeros, el García Carbayo asegurado que deben estar contentos con el Ayuntamiento, puesto que “ha puesto todas las facilidades para que pudieran seguir realizando su labor, algo que ha hecho que pudieran atender a casi el mismo número de clientes que antes”, por ello, según Carbayo, la hostelería “ha respirado y se ha sentido satisfecha”