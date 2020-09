​Aythami Perera, sobre la competencia en el ‘9’: “Te mentiría si dijese que no es positivo”

Aythami Perera ha sido presentado como nuevo jugador de Unionistas de Salamanca. El delantero canario se muestra con mucha ilusión y reconoce le gusta que vaya a tener competencia en el ‘9’.

Vuelta a entrenar. “Después de casi seis meses de no competir y no estar en el día a día en un grupo de compañeros, ya se echa en falta la rutina de fútbol. Empezar mañana, alivia la cabeza”.

Recibimiento. “La gente ha sido muy cálida conmigo desde un primer momento. Es lo que yo busco, que sea familiar y cercano. Así estaré más a gusto”.

Subgrupo. “No va a estar nada fácil. Cuando entras a un campo de fútbol, da igual los colores y somos once para once. Trataremos de dar lo mejor de nosotros mismos”.

Competencia en el ‘9’. “Te mentiría si dijese que no es positivo. Así no te relajas y compitas sanamente con el compañero que tienes al lado. No te acomodas y te hace esforzarte al máximo”.

Posición. “Cuando la gente me comenta qué posición es la mía, yo digo atacante: no me importa la posición y me adapto a lo que pida el míster”.