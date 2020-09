Luis Telles reconoce la 'competencia interna' para ser titular en la medular del Salamanca CF UDS

El futbolista mexicano Luis Telles fue presentado en la sala de prensa del estadio Helmántico en la tarde de este viernes. El centrocampista llega muy agradecido al Salamanca CF UDS y reconoce que habrá pelea para ser titular en la medular.

Primeras palabras. "Agradecer la bienvenida. Estoy muy ilusionado y muy contento. La oportunidad se venia cocinando hace tiempo. Estoy muy comprometido con el proyecto, me entregare al maximo y daré el alma en cada jugada".

Su intención. "El reto se me hace una oportunidad única. En México tengo experiencia y yo no me canso de aprender. Vengo con la intención de sumar".

Pelea en el centro del campo. "Es mucho mejor la competencia interna. Cuando es muy fuerte, va mejor. Se puede palpar que es un grupo muy sano. Tácticamente no hemos tocado ningún tema pero nos empieza a transmitir lo que quiere. Pero los entrenamientos se están retomando con el tema física. Nos dice que es muy importante el grupo".

Característica. "Soy un jugador dinámica, de ida y vuelta. Un jugador que pisa las dos áreas y un motor en el centro del campo. También me gusta disparar a gol".

Proyecto. "He estado cercano al equipo porque hace tiempo hubo un acercamiento. Me dijeron que vamos a pelear cosas importantes. Está la Segunda PRO pero tenemos que ir pulgada a pulgada".