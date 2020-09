PROGRAMA DE FIESTAS | El Ayuntamiento apuesta por los artistas locales para honrar, desde este lunes y de manera online, la Festividad de la Virgen de la Vega

El Ayuntamiento de Salamanca ha elaborado un programa cultural para honrar a la Patrona de la ciudad, la Virgen de la Vega, adaptado a las nuevas medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León con respecto a la crisis sanitaria que estamos viviendo. El programa está compuesto por diversas actividades culturales que se desarrollarán sin público y que se retransmitirán a través del canal Youtube del Ayuntamiento de Salamanca.

La programación se compone de treinta y nueve espectáculos interpretados, en su mayoría, por artistas salmantinos, que se desarrollarán en el Patio Chico y en el Patio del DA2. La presencia de las compañías de teatro locales y de los grupos de música salmantinos responde al compromiso que adquirió el alcalde con la escena cultural local el pasado mes de mayo, debido a las consecuencias económicas que está sufriendo este sector como consecuencia de la crisis del coronavirus.

XIV Festival Artes de Calle

El programa cultural online Virgen de la Vega incluye catorce citas con el teatro dentro de una nueva edición del Festival de Artes de Calle que se desarrollará en el Patio Chico, sin público.

En esta ocasión participan ocho compañías salmantinas entre las que se encuentran La Chana Teatro, Spasmo, Edulogic Producciones, Kamaru, Habichuela, Jes Martin´s, Animarts, La risa de la tortuga. Además Mayalde estrenará un nuevo espectáculo titulado “N’ca Mayalde 40 Aniversario”. Y habrá participación también de compañías procedentes de otros lugares de España, como las compañías Rola Bola, Cirk About It, Xampatito Pato o Circo Los.

La Cia. La Chana Teatro interpretará el espectáculo ¡GAUDEAMUS!, basada en “El Licenciado Vidriera” de Miguel de Cervantes. Los deseos de un joven pobre de hacerse famoso por sus conocimientos para salir de la miseria, centran este divertido, jugosos y original espectáculo de teatro de objetos.

Spasmo Teatro hará lo propio con MIX,una sucesión de pequeñas historias de nuestra vida cotidiana, sin aparente relación, pero profundamente ligadas. MIX nos arrastrará hasta descubrir que, sin darnos cuenta, estamos en una historia con principio y fin. El hilo conductor del show lo marcarán los cuatro personajes fundamentales que con el peculiar estilo de “mimo-clown comiexlástico” de Spasmo nos harán ver el lado más cómico de lo “habitual”.

La Cía Edulogic Producciones interpretará dos espectáculos: EL ALUCINANTE VIAJE DE LIS CHISGARABIS Y EL DOCTOR NILLITO y CALIXTA Y NICANOR, CUENTOS AL POR MAYOR.

Kamaru teatro ofrecerá el espectáculo INSTANTES CON CERVANTES. A través del humor y del enredo, esta obra trata del respeto a los demás, de perder el miedo a la crítica y de no buscar la burla en lo diferente, lo que ayuda a mandar un mensaje contra el acoso escolar.

La Cia. Habichuela Cuentacuentos con el espectáculo DEBAJO DEL PUENTE. Piedra a piedra, historia a historia nos dejaremos llevar por la corriente de las palabras, de las hojas al pasar, del olor de la tinta.

Jes Martin´s nos ofrecerá el estreno, en versión de calle, de STRADIVARIUS Y LOS INSTRUMENTOS INVISIBLES. Un cuento fabuloso que narra la vida de Stradivarius, un joven apasionado de la música que crece entre instrumentos y partituras con la idea de convertirse en un prestigioso director de orquesta. Un espectáculo que transmite valores como compañerismo, generosidad y desarrollo corporal.

Animarts interpretará EL PRINCIPITO FREAK SHOW, un espectáculo de teatro musical que, a través de la comedia, imparte valores a los más pequeños de la casa.

Y la compañía La risa de la tortuga nos ofrecerá el espectáculo familiar COMO LAS PACAS AL TREN.

La Cía. Rola Bola nos presentaráROCK CIRK, un espectáculo circense aderezado con punteos de guitarra eléctrica, redobles de batería estrambóticos, desgarbados vuelos, equilibrios esperpénticos y melenas al aire que se desarrolla en una peculiar estructura aérea autónoma. Un espectáculo que se desarrolla con un lenguaje corporal, expresivo y musical, lleno de humor, donde la sorpresa y el riesgo no nos dejarán quitar atención.

La Cía. Cirk About It interpreta UN DÍA DE CINE, un espectáculo de circo para todos los públicos, en el que dos apasionados del séptimo arte deciden juntarse para ver lo que será su primera película en 3D; lo que no saben es que se acabarán convirtiendo en los protagonistas de la gran pantalla.

La Cía. Xampatito Pato representará el espectáculo SÓ. Un ser único en su especie rodeado de un sin fin de cajas que escapan a su control y con las que juega para dar forma a su mundo. Del caos surge un universo delirante donde inventa la risa, creando una locura cómica y transformándose en un nuevo ser con una nueva figura.

La Cía. Circo Los interpretará VINTAGE BROTHERS, un espectáculo fresco, ágil y divertido, donde la técnica y el humor se mezclan constantemente, recordando grandes personajes del cine y del humor en blanco y negro como Charles Chaplin, Stan Laurel y Oliver Hardy o los Hermanos Marx, entre otros.

Y también en el Patio Chico está previsto el estreno absoluto de N´ca Mayalde 40 Aniversario, un espectáculo que mezcla música y teatro. Mayalde nos abren su casa y su casa suena a lata, a sartenes y calderos, huele a pan de panadera y trae olores de puchero, recuerda a abuelos a la lumbre y sabe a guiso de hechiceros. A N´ca Mayalde se va a cantar y a desnudarse por dentro para poder recordar su memoria, su entraña, su cuento.

Programación musical

Las actuaciones musicales incluidas en el programa cultural Virgen de la Vega se desarrollarán en el Patio Chico y en el Patio del DA2.

En el Patio Chico se han programado los conciertos de Floros Ensemble (7 de septiembre) y Ángel Rufino El Mariquelo, acompañado de InBlauk.

En el Patio del Da2 habrá diecinueve conciertos en los que participarán: Baden Bah, Godaiva, Jim Brothers & Co, Texas Resaca Blues, Bicho pal monte, Narkada, Gautxori, 1945, Estrogenuinas, Zero!, Aira, Carbayo & Tucho Acoustics, Vinni Rose, Chef Creador, Bye bye Lullaby, Saravá, Sumarua, Aarón Salazar Quinteto Flamenco y la cantante de copla, María Mercedes.

Todos los conciertos serán sin público y se retransmitirán por el canal Youtube del Ayuntamiento y en la web www.ciudaddecultura.org

La Noche del Patrimonio

La programación cultural Virgen de la Vega incluye también La Noche del Patrimonio, que se celebrará el día 12 de septiembre, de manera simultánea, en las quince ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Un evento impulsado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) con una gran variedad de actividades programadas.

Escena Patrimonio es una de las partes de este programa que consiste en conectar a las quince ciudades con un espectáculo programado en cada una de ellas. En el caso de Salamanca será “El pequeño lago de los cisnes” interpretado por la compañía de Danza Íker Gómez-Teatro Físico. Los bailarines Xana Llaneza y Rubén Cobas serán los encargados de interpretarlo a las diez de la noche, en el Patio Chico. Y además se retransmitirá en streaming a través del perfil de GCPHE.

Vive Patrimonio es otro de los apartados de este evento que consistirá en la representación de la obra “Postales del Patrimonio” por parte de la compañía salmantina Intrussión Teatro. Será a las seis y media de la tarde en el Patio Chico.

Además, dentro del apartado Abierto Patrimonio , un total de diez espacios patrimoniales estarán abiertos al público entre las siete y media y las doce de la noche: Ieronimus, el Cerro de San Vicente, el Pozo de Nieve, el centro de interpretación de las murallas, las torres de la Clerecía, Monumenta Salmanticae, Museo Taurino, la Filmoteca de Castilla y León, el Museo de Automoción y la Iglesia de la Vera Cruz. Para poder visitarlos será necesario ir con invitación

Y por último, en el apartado Vive Patrimonio se ofrecerán on line los espectáculos musicales “Salamanca o la singular verbena del Paseo de la Estación”, “Gloria Canora. Una fantasía de zarzuela” y el espectáculo “Reporteros viajeros”, interpretado por Jes Martin´s y Miguel Martín. Este apartado tiene como objetivo dar a conocer nuestra cultura a los habitantes del resto de ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El I festival de humor de acera

La programación cultural Virgen de la Vega se completará con laMuestra del I FESTIVAL DE HUMOR DE ACERA, organizado por la compañía salmantina Víctor Samarkanda. Será el domingo, 13 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Patio Chico, sin público.

Espectáculo de calle, recomendado para mayores de 16 años, donde tres profesionales del humor, músicos cómicos, animador-presentador cómico y monologuista de comedia situacional pondrá en escena a pie de asfalto en conjunta comunión y emoción con su particular vestuario este show tan especial.