Más de 1.100 nuevos profesores en una vuelta al cole más segura y digitalmente más preparada

Las aulas de Castilla y León reciben a los primeros alumnos el próximo miércoles y esta mañana la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha presentado los principales datos de este nuevo periodo lectivo. “Un curso, sin duda, diferente a todo lo vivido en las últimas décadas”, ha destacado Lucas, que pone el acento en la importancia de salvaguardar el derecho fundamental a la Educación.

Asimismo, la consejera ha felicitado a toda la comunidad educativa a la que ha solicitado ayuda, “para que el nuevo curso sea provechoso para el alumnado de Castilla y León vamos a necesitar más que nunca la colaboración de todos. En este curso va a ser fundamental la responsabilidad de los alumnos, la ayuda de los padres y de las organizaciones sindicales”.

Durante su comparecencia, Lucas ha recordado los puntos clave del protocolo de seguridad elaborado por la Consejería, el documento que ha marcado la organización de los centros en este inicio de curso: “Destacaré el repetido binomio del metro y medio más mascarilla (salvo en los grupos estables de convivencia) y la reducción de la ratio de alumnos por aula para garantizarlo”.

En Educación Infantil y el primer curso de Primaria, se constituirán grupos estables de convivencia de 22 escolares que no necesitarán usar mascarilla ni guardar las distancias de seguridad. Eso sí, estos grupos no interactuarán con el resto y no compartirán espacios en la medida de lo posible.

Además, los colegios e institutos ya han organizado el uso de los espacios comunes, las entradas y salidas -que serán lo más escalonadas posibles y utilizando todos los accesos del centro-.

Profesorado y alumnado

Entre las medidas de seguridad establecidas en Castilla y León destaca el refuerzo de los recursos humanos, con casi 900 docentes más -687 de ellos en los centros públicos- para desdoblar grupos y hacer las aulas más seguras. Así, la previsión es que 35.314 profesores trabajen en la Comunidad en este curso 2020-2021, 1.105 más que el anterior. “Se trata del mayor incremento de los últimos años, casi multiplica por diez el experimentado el curso pasado” ha subrayado Rocío Lucas.

Aumenta, además, el número de estudiantes, que este curso sobrepasa los 347.500 frente a los 346.952 del curso precedente, algo que también ha celebrado la titular de Educación: “sigue siendo una buena noticia que el número total de alumnos del Régimen General en Castilla y León continúe creciendo, lo que consolida una trayectoria positiva iniciada en los pasados cursos”.

Por segundo curso consecutivo, Castilla y León apuesta por mantener unidades con tres alumnos en el medio rural. Los centros de estas características han pasado de los 40 que funcionaron en el 2018-2019, a los 43 que esperan abrir sus puertas este curso.

En el ámbito de la Formación Profesional, la Junta de Castilla y León implantará en la Comunidad 20 nuevos ciclos de FP centrados en la industria 4.0 y el sector sanitario. Entre los ciclos formativos implantados destacan los de grado superior de Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines, en León y Valladolid, el de Electromedicina Clínica en Valladolid y el ciclo formativo de grado medio de Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural, en Soria.

Digitalización educativa y nuevas infraestructuras

La Junta de Castilla y León ha preparado sus aulas para la enseñanza a distancia, si esta fuera necesaria. Así, la Consejería de Educación ha reforzado la digitalización y todos los centros públicos iniciarán el curso con conexión ultrarrápida y aulas virtuales. A ello se añaden medidas como el refuerzo del equipamiento de las aulas y la adquisición de 17.000 portátiles para su préstamo a los alumnos que puedan necesitarlo. Asimismo, se ha reforzado la formación del profesorado en esta materia con más de 34.000 plazas.

La titular de Educación ha detallado, además, las inversiones que se realizarán en obra nueva para este curso 2020-2021. Así, entre las obras que se acometerán destacan la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en Villímar, Burgos; el nuevo Conservatorio Profesional de Música de León; el nuevo edificio que albergará los grados de FP en el Instituto de Educación Secundaria (IES) del barrio de San Lorenzo, en Segovia; la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) ‘Pico Frentes’ en Soria; la construcción de los nuevos institutos de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) de los municipios vallisoletanos de Arroyo de la Encomienda y La Cistérniga; el nuevo IES ‘Vía de la Plata’ de Guijuelo, en Salamanca; y el Conservatorio Profesional de Música de Zamora.

Lucas ha destacado la inversión realizada en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS) realizada este verano por un importe superior a los 8,2 millones de euros. A esta cantidad hay que añadir más de 1,3 millones de euros dirigidos a la rehabilitación de centros educativos del ámbito rural mediante convenios con las diputaciones provinciales.

Planes y Programas

La consejera ha hecho hincapié en la gran calidad de los planes y programas educativos de la Comunidad, “los programas y planes que han ido convirtiendo a Castilla y León no sólo en uno de los mejores y más fiables sistemas educativos del mundo, sino también en uno de los sistemas pioneros en innovación educativa”, ha subrayado.

Entre estos planes destacan el Plan de Lectura, la Liga-Debate y otros dirigidos al fomento de la escritura; así como el Plan de Mejora de la competencia matemática y científica o el del Éxito Educativo, o los enfocados a mejorar la competencia financiera y fomentar el espíritu emprendedor.

Servicios complementarios

Los servicios complementarios funcionarán desde el primer día de clase, adaptados a la nueva situación. Así, el transporte escolar duplicará el número de acompañantes y los vehículos se desinfectarán después de cada viaje. 35.500 estudiantes utilizarán las más de 2.000 rutas que contarán con una inversión de 47,5 millones de euros. Por su parte, 515 comedores atenderán a casi 50.000 usuarios, de los que más de 20.000 no tendrán que pagar nada.

Por último, en el bloque dedicado a ayudas, becas y subvenciones, Lucas ha subrayado la continuidad de los programas de conciliación de la vida familiar y laboral ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el Cole’, con un presupuesto de tres millones de euros, de los que se beneficiarán más de 10.500 alumnos y 346 centros.

Finalmente, la Consejería de Educación continúa avanzando hacia la gratuidad de los libros de texto para las familias que lo necesiten. En este sentido, se ha elevado desde 1,5 el IPREM en el curso 2015-2016, a 2,5 IPREM en este. Así, se llegará a unos 89.550 alumnos con préstamo de libros, gracias al programa Releo+, con un porcentaje de alumnado, cada vez mayor, que se beneficia de esta medida.

Toda la información sobre el curso 2020-2021 puede consultarse en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León.