​UGT denuncia la falta de medios ‘Anti-COVID’ para los trabajadores de los comedores escolares

Según asegura el sindicado, personal no ha recibido, “ni se espera que esté disponible para el primer día de curso”, ni mascarillas ni ropa de trabajo, ni productos desinfectantes específicos

Salamanca, al igual que toda Castilla y León, tiene programado para este miércoles el regreso a las aulas. Una vuelta al cole que, pese a los diferentes protocolos diseñados, no garantiza la seguridad para todos los implicados. Algunos de ellos serán los trabajadores de los comedores escolares que, como alumnos y profesores, retoman su actividad con el retorno de las clases.

Sin embargo, y según ha denunciado la Federación de Servicios de Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, estos empleados están más que expuestos al COVID-19, puesto que “a fecha de hoy, las empresas concesionarias no están disponiendo ningún medio humano ni material necesario para desarrollar los servicios con garantías de seguridad cumpliendo los protocolos COVID de los centros escolares”, detalla el sindicato.

Así, UGT ha denunciado que el personal no ha recibido, “ni se espera que esté disponible para el primer día de curso”, ni mascarillas ni ropa de trabajo “y mucho menos” productos desinfectantes específicos.

No es el único problema que ha detectado el sindicato, puesto que también ha observado que, en muchos centros, los espacios de comedor son compartidos por el servicio de madrugadores, “el cual no realiza labores de limpieza y desinfección de su servicio por no estar dentro de sus competencias”. Es decir, que si el servicio de comedor lo deja un día desinfectado, puede ser que al día siguiente lo encuentre sin desinfectar, explican.

Todo ello deja a FeSMC UGT con la sensación de que se quiere dar inicio al curso cumpliendo mínimamente los protocolos con el mismo personal, puesto que además las empresas concesionarias alegan a los trabajadores que han de recibir una orden expresa de la Dirección Provincial de Educación para cumplir todas sus exigencias, algo confirmado por los directores de los centros, indica el sindicato en su comunicado.

“Sea como fuere, el personal se encuentra desprotegido”, prosiguen, motivo por el que han mostrado su desacuerdo con el inicio del curso “en estas condiciones” ya que recuerdan que los trabajadores merecen tener “garantías y coberturas suficientes”, puesto que no sólo les afecta a ellos, sino también a los escolares.